Конгресс официально утвердил победу Трампа на выборах президента США

Американский парламент провел заседание, на котором утвердил победу Трампа на президентских выборах. Камала Харрис признала свое поражение.

6 января в 13:00 (20:00 по киевскому времени) прошло собрание Конгресса – Палаты представителей и Сената. В Капитолии состоялся подсчет голосов избирателей на выборах президента 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на трансляцию заседания на Fox 61.

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Харрис объявила победу Трампа

На сессии председательствовала вице-президент Камала Харрис, объявившая победителя выборов, на которых она проиграла. Демократка сохранила легкую улыбку, зачитывая результат.

Перед зачитыванием результатов голосования Харрис выступила с обращением. Она подчеркнула, что мирная передача власти является одним из основополагающих принципов американской демократии.

Напомним, что 6 ноября в битве за кресло в Белом доме кандидат от Демократической партии Камала Харрис проиграла кандитату от республиканцев Дональду Трампу. За действующего вице-президента отдали 226 голосов, а за экс-президента – 312 голосов.

Кстати, инаугурация Трампа запланирована на 20 января. Церемония пройдет в здание Капитолия США в Вашингтоне в округе Колумбия.

Республиканец уже выразил недовольство, что во время его инаугурации национальные флаги будут приспущены в связи с трауром по умершему бывшему президенту США Джимми Картеру.