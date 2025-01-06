6 січня о 13:00 (20:00 за київським часом) пройшло зібрання Конгресу – Палати представників та Сенату. У Капітолію відбувся підрахунок голосів виборців на виборах президента 2024 року, передає 24 Канал із посиланням на трансляцію засідання на Fox 61.

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Гарріс оголосила перемогу Трампа

На сесії головувала віце-президентка Камала Гарріс, яка оголосила переможця виборів, на яких вона програла. Демократка зберегла легку посмішку, зачитуючи підсумок.

Перед зачитуванням результатів голосування Гарріс виступила зі зверненням. Вона наголосила, що мирна передача влади є одним із основоположних принципів американської демократії.

Нагадаємо, що 6 листопада у битві за крісло у Білому домі кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс програла кандитату від республіканців Дональду Трампу. За чинну віцепрезидентку віддали 226 голосів, а за експрезидента – 312.

До слова, інавгурація Трампа запланована на 20 січня. Церемонія пройде у будівлі Капітолія США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Республіканець вже висловив незадоволення, що під час його інавгурації національні прапори будуть приспущені у зв'язку із трауром за померлим колишнім президентом США Джиммі Картером.