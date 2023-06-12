Конгрессмен США опубликовал флаг Украины с фразой "Иди н***й": поступок имеет неожиданный контекст

Поддержка Украины продолжает набирать обороты. Достаточно экстравагантно продемонстрировал ее конгрессмен США Дон Бэйкон, выложив мощное фото.

На нем можно увидеть представителей Коалиции глобального лидерства США из Небраски. Мы не можем назвать поименно, кто изображен на фото. Да и важные в этом случае не люди, а изображение флага Украины.

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Россиянам послали мощный сигнал

На фото можно увидеть украинский флаг. Но он не простой. Он объединяет в себе также важный для американцев символ.



Флаг на изображении имеет важное значение / Фото с твиттера Дона Бэйкона

На флаг нанесено изображение гремучей змеи. Но и здесь не все так просто, ведь говорится о сочетании флага Украины и Гадсденовского флага. Последний – исторический для США, который есть одним из знаков либертарианства. В оригинале – желтое полотно, на которое нанесли изображение гремучей змеи, которая готова нанести удар. А под ней – надпись "Не наступай на меня".

В нашем случае гремучая змея на флаге Украины, а под ней надпись – "Иди н***й".

Дона Бэйкона спросили, не Photoshop ли это. На это конгрессмен ответил, что он слишком стар, чтобы разбираться с этим фоторедактором.

А мы заметим, что это точно не Photoshop. Это подтверждает фото, сделанное Екатериной Прокопенко, женой Денисом Прокопенко, командиром полка "Азов" с позывным "Редис". Она, собственно, в комментарии к этому сообщению выложила фото, на котором позирует на фоне флага.



Екатерина Прокопенко позирует на фоне флага / Фото с твиттера Прокопенко

В сети благодарят за поддержку

"Спасибо вам за поддержку", – написал пользователь с ником Невыносимый оптимист. Он также добавил фото, на котором можно увидеть патчи с Гадсденовским флагом и флагом Украины на, вероятно, рюкзаке военного.



Гадсденовский и украинские флаги рядом / Фото с твиттера Невыносимый оптимист

"Хочу это увидеть в учебнике по истории", – написал другой пользователь.

"Как гражданин Украины, очень благодарю вас за поддержку моей страны и мировой демократии", – написали Бейкону в комментариях.

Напоминаем, что формулировка, использованная на флаге, стала уже исторической. Это ведь отрывок фразы, которую сказал защитник острова Змеиный, когда россияне призывали сдаваться. Вы же помните, что после отправки в правильном направлении, на дно Черного моря отправился крейсер "Москва".