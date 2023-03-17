"Кандидат №1 в президенты России": может ли Пригожин составить конкуренцию Путину
Евгений Пригожин долгое время был довольно непубличным человеком. Однако в последнее время главарь ЧВК "Вагнера" светится в многих медиа, включая зарубежные.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. Он предположил, что медийная активность связана с политическими амбициями Пригожина.
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Президентские амбиции Пригожина
По мнению Попова, владелец ЧВК "Вагнера" не скрывает того, что стремится занять высокие должности в России.
Пригожин очень хочет стать губернатором Ленинградской области или мэром Санкт-Петербурга. А уже потом он будет пытаться прыгнуть в кресло президента России,
– отметил кандидат психологических наук.
Он уточнил, что такое развитие событий возможно уже после того, как Владимир Путин отойдет от власти. Сейчас это нереально, поскольку "лакей не может быть у руля вместо шефа".
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Альфа-самец с криминальным прошлым
Медийная активность очень способствует политическим планам главаря вагнеровцев, поскольку он постепенно завоевывает популярность.
Более того, сам по себе вид Пригожина – авантюрного альфа-самца с криминальным прошлым – для россиян очень привлекателен. Ведь российское общество во многом криминализировано,
– сказал Попов.
Кандидат психологических наук привел пример популярнейшей музыки среди россиян. По его словам, на втором месте после "попсы" в рейтингах крепко закрепился шансон. Это свидетельствует о том, что у россиян есть особые сантименты к криминальной тематике.
"Поэтому этот "рыцарь" кинжала и кувалды привлекателен для России. Где-то на Магадане и Чукотке он соберет свои голоса на 100%", – отметил Попов.
"Пригожин – главный конкурент Путина"
Кандидат психологических наук отметил, что владельца ЧВК "Вагнера" не приглашают на главные пропагандистские шоу России. Пропагандисты типа Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева пытаются дистанцироваться от Пригожина.
Попов объясняет это тем, что Кремль не хочет, чтобы главарь вагнеровцев получил голоса еще и в Центральной России.
Это достаточно логично. Ведь сейчас я не вижу более активного и более действенного представителя российского истеблишмента, который может конкурировать с Путиным в борьбе за президентский пост. Важное условие – если бы сейчас были выборы,
– рассказал кандидат психологических наук.
В России есть еще секретарь совбеза Николай Патрушев и ряд других деятелей. Однако они не пользуются такой популярностью, как Пригожин, и могут претендовать на власть разве что подковерно.
"Но если будут выборы президента, то Пригожин – это кандидат №1 в России", – добавил Попов.
Положение Евгения Пригожина: коротко
- Как отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, влияние владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России уменьшается. Это комплексная проблема, но у российского истеблишмента уже лопнуло терпение.
- По словам Ступака, дело в том, что Пригожин многое наобещал Кремлю. В то же время, не смог одержать значительных побед на поле боя.
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин раньше искал рекрутов для своей частной армии на зоне, в школах, а теперь начал ее рекламировать на сайте для взрослых Pornhub.