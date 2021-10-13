Конкурентов Зеленскому нет, – Бахматов

Такого президента как Владимир Зеленский у Украины еще не было. Поэтому вряд ли он имеет конкурентов.

Ведь украинский лидер делает много позитивных изменений. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале высказал экс-советник мэра Киева и создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов.

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По его словам, Зеленский точно пошел в политику не за деньгами. Если бы ему предложить деньги и проекты, то он выбрал бы последнее.

Сейчас, я считаю, конкурентов Зеленскому, с учетом позитивных изменений, нет,

– подчеркнул Бахматов.

Он считает, что проекты – это "еда для прокачанного эго" украинского президента. Большое строительство, "Большая реставрация", развитие армии и "Большая приватизация" – это развитие его как личности.

"Нам повезло, что у нас есть такой человек, который хочет делать крутые проекты и ему это нравится", – отметил экс-советник мэра Киева.

Зеленский – президент: коротко

Сначала Зеленский говорил, что думает лишь об одном сроке президентства. Но уже через некоторое время сообщил, что может подумать и о втором сроке.

На съезде "слуг" в Трускавце украинский лидер сказал, что пока не определился с планами на будущее.

В то же время дочь Зеленского отказывает отцу идти снова в президенты.