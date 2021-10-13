Адже український лідер робить багато позитивних змін. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.
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За його словами, Зеленський точно пішов у політику не за грошима. Якби йому запропонувати гроші і проєкти, то він обрав би останнє.
Наразі, я вважаю, конкурентів Зеленському, із врахуванням позитивних змін, немає,
– наголосив Бахматов.
Він вважає, що проєкти – це "їжа для прокачаного его" українського президента. Велике будівництво, "Велика реставрація", розбудова армії і "Велика приватизація" – це розвиток його як особистості.
"Нам пощастило, що в нас є така людина, яка хоче робити круті проєкти і йому це подобається", – зауважив ексрадник мера Києва.
Зеленський – президент: коротко
- Спочатку Зеленський говорив, що думає лише про один термін президентства. Але вже через деякий час повідомив, що може подумати і про другий термін.
- На з'їзді "слуг" у Трускавці український лідер сказав, що наразі не визначився із планами на майбутнє.
- Водночас дочка Зеленського відмовляє батька йти знову у президенти.