Адже український лідер робить багато позитивних змін. Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив ексрадник мера Києва і творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.

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За його словами, Зеленський точно пішов у політику не за грошима. Якби йому запропонувати гроші і проєкти, то він обрав би останнє.

Наразі, я вважаю, конкурентів Зеленському, із врахуванням позитивних змін, немає,

– наголосив Бахматов.

Він вважає, що проєкти – це "їжа для прокачаного его" українського президента. Велике будівництво, "Велика реставрація", розбудова армії і "Велика приватизація" – це розвиток його як особистості.

"Нам пощастило, що в нас є така людина, яка хоче робити круті проєкти і йому це подобається", – зауважив ексрадник мера Києва.

Зауважимо! Понад 30% українців готові проголосувати за Володимира Зеленського, якби нові президентські вибори відбулись зараз.

Зеленський – президент: коротко