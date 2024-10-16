Сомнительная свинина: Минобороны разорвало с поставщиком ВСУ соглашение на миллиарды

ООО "Трейд Гранит Инвест" поставляло украинской армии некачественные консервы. Теперь эта компания не сможет участвовать в тендерах Минобороны в течение года.

Стало известно, что государственное предприятие Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) разорвало соглашение с компанией-поставщиком для ВСУ стоимостью более 2 миллиардов гривен.

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Консервы с недействительными документами

Сама сделка была заключена в июле 2024 года и предусматривала поставки консервами армейских подразделений в Донецкой области до конца текущего года.

Как сообщили в ДОТ, причиной "разрыва" стало использование аннулированного протокола испытаний на консервы свинины тушеной во время поставки военным на Донецком направлении. Оказалось, поставщик несколько раз осуществил отгрузку продукции с недействительными качественными документами.

ООО "Трейд Гранит Инвест" не будет иметь права участвовать в тендерах ДОТ в течение 12 месяцев.

Кроме того, для поставщиков, которые не будут выполнять свои обязательства, увеличат штрафы за подобные нарушения – с 20 до 100 процентов от стоимости продукции.

К слову, в октябре расследование о поставках некачественных продуктов со стороны "Трейд Гранит Инвест" опубликовало NGL.media. По данным журналистов, несмотря на расторжение соглашения, компания все же получила часть из 2 миллиардов гривен за выполнение поставок.

Кроме того, теперь эта же компания будет поставлять продукты военным частям, расположенным во Львовской области. Соответствующее соглашение на более 600 миллионов гривен ДОТ заключил через два дня после публикации расследования NGL.media.

В пресс-службе ДОТ объяснили, что нарушения касались только Донецкой области.