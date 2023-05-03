200 метров от врага: Либеровы показали кадры одной из самых жутких позиций героев ВСУ

Константин и Влада Либеровы показали кадры, как живут пехотинцы 53 бригады. Они защищают от российских оккупантов Авдеевку.

Либеровы подчеркнули, что посадка – 200 метров от врага. Оккупанты разбили ее артиллерией всех видов и калибров.

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Либеровы заметили, что это одна из самых жутких позиций, на которых им приходилось быть.

Добираться до позиций нужно быстрым шагом, полем по грязи минут 40. Группой не более 2 человек, потому что, как сказали ребята, ради двух человек они (оккупанты) еще могут не "расчехлять" арту, а вот группу из трех или более человек – сто процентов начнут крыть,

– говорится в сообщении.

Кроме того, над позицией постоянно "висят" вражеские дроны. Они отслеживают передвижение.

Либеровы заметили, что военные откровенно удивлялись визиту фотографа. Либеров подчеркнул, что он в свою очередь удивлялся, глядя на них. Потому что герои – еще совсем дети. Два 19-летних парня рассказали, что подписали контракт в ВСУ, как только им исполнилось 18 лет.

"За этот год ребята видели многое. Несколько раз их посадку просто разбирали с пионов и другой тяжелой арты. Однако они держат позиции мертвой хваткой, потому что это один из важных флангов, не дающий захватить Авдеевку", – говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении украинские герои наносят врагу колоссальные потери. На протяжении суток ВСУ отбивают десятки атак. В апреле только за одну ночь оккупанты лишились двух рот личного состава.