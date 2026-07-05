Украинский истребитель сбросил КАБ на российских военных в центре Константиновки

В Константиновке продолжаются ожесточенные бои. Отдельным группам оккупантов удалось прорваться и закрепиться в центральной части города.

Украинские военные пытаются выбить врага из населенного пункта. Для этого они, в частности, сбрасывают на оккупантов авиабомбы. Один из таких мощных ударов показал Telegram-канал"Подсолнух", который связывают с украинской авиацией.

Смотрите также "Коварный план": в DeepState прокомментировали предложение россиян о "перемирии" в Константиновке

Что известно об авиаударе по россиянам в Константиновке?

По данным канала, Украина нанесла сокрушительный бомбовый удар по месту базирования вражеских операторов дронов. На обнародованном видео видно, что бомба попадает точно в окно здания, где затаились россияне.

Эффектная расправа над оккупантами в Константиновке: смотрите видео

Издание "Милитарный" отметило: если российские операторы дронов работали в этой части города, это может означать, что оккупанты уже заняли этот район и продвинулись дальше.

Напомним, что Константиновка находится под контролем Сил обороны.

На днях Владимир Путин заявил о полной оккупации города, что не соответствует действительности. В ответ ВСУ записали видео из разных районов Константиновки. Президент Зеленский, в свою очередь, пригласил российского диктатора в якобы "захваченный" им город на встречу. Однако в Кремле отказались от этого предложения.

Аналитики Института изучения войны не нашли геолокационных подтверждений продвижения россиян в городе. В ISW считают, что Кремль использует заявления о "захвате" Константиновки, чтобы создать впечатление неизбежного захвата всей Донецкой области.