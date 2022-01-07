Токаев заявляет, что "конституционный порядок" восстановили во всех регионах Казахстана

Касым-Жомарт Токаев проанализировал результаты проведения антитеррористической операции в Казахстане. Президент страны подчеркнул, что по состоянию на утро 7 января местные власти "контролируют ситуацию в регионах".

"Зачистки" продлятся до полного уничтожения "боевиков",

– президент

Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Во время него чиновники обозначили ситуацию в Казахстане.

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Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок преимущественно восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию,

– заявил президент.

Однако он отметил, что "террористы" до сих пор применяют оружие и наносят ущерб имуществу граждан.

"Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – заверил Токаев.

Глава государства дал ряд поручений для дальнейшей стабилизации событий.

Что происходит в Казахстане 7 января

В стране продолжаются "зачистки" протестующих. На улицах Алматы все еще слышатся звуки выстрелов. Известно, что военные задержали по меньшей мере 3 тысячи протестующих. Кроме того, в МВД Казахстана говорят о "26 убитых вооруженных преступниках".

Главное о протестах в стране

Ситуация в Казахстане обострилась 5 января. Тогда между протестующими и силовиками возникли серьезные столкновения. Активисты начали захватывать административные здания города и поджигать их. На улицах раздавались взрывы, и бушевали пожары.

Ночью в Алматы царило мародерство. Люди крушили магазины, банки и торговые центры и выносили оттуда все, что хотели.

По просьбе Токаева Россия и Беларусь отправили в Казахстан своих "миротворцев". В США сомневаются относительно законности такого шага.

Смотрите видео о протестах в Казахстане:

Поводом для протестов в Казахстане стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставки правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Полный текст публикации телеграм-канала "Vласть о главном":

Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. На заседании рассмотрели оперативную ситуацию в стране, обсудили ситуацию в регионах и ход антитеррористической операции. Также он дал ряд поручений для дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

"Началась операция антитеррора. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок преимущественно восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до уничтожения боевиков", – заявил Токаев.