МИД восстанавливает консульские услуги для мужчин за рубежом: однако есть важное условие
Источник:МИД Украины
Зарубежные украинские дипломатические учреждения возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста. Их возобновят уже с 18 мая.
Еще 23 апреля за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных тогда объяснили, что пребывание за рубежом не освобождает от обязанностей перед Родиной.
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МИД восстанавливает консульские услуги мужчинам, которые выехали
Так, сообщается, что уже с 18 мая 2024 года мужчины в возрасте 18 – 60 лет, которые временно находятся за рубежом, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.
Как пояснили в ведомстве, отныне наряду с документами, которые необходимы для получения выбранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ,
– говорят в МИД Украины.
Ведомство обнародовало разъяснение ситуации
В Министерстве иностранных дел отметили, что техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу.
Сейчас подано распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.
За несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины.
Речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.
Отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти для создания механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало: коротко
- МИД Украины приказало дипломатическим ведомствам приостановить консульские услуги для военнообязанных мужчин за рубежом.
- Министр иностранных дел убежден, что возвращение мужчин из-за рубежа будет справедливым в отношении тех, кто остался в Украине.