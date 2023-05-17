Пригожин понимает угрозу, – Фейгин о причине распрей хозяина ЧВК "Вагнера" с минобороны России
По сообщению издания The Washington Post, Евгений Пригожин якобы предлагал украинской разведке передать информацию о позиции российских войск. За это он хотел, чтобы ВСУ отступили из Бахмута. Однако его предложение было проигнорировано в ГУР.
Однако российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" – игрок, и потому не исключено, что может быть причастен к какой-то авантюре. Об этом он рассказал 24 Каналу.
По теме Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"
Конфликт есть
Эксцентричное и непредсказуемое поведение Пригожина свидетельствует о том, что он рискованный человек.
Это не значит, что кто-нибудь продемонстрирует его разговор Кириллом Будановым. Думаю, такого не было. Но можно предположить, что такие контакты существуют между ЧВК "Вагнера" и разведкой Украины, например, по поводу обмена вагнеровцев на украинских военнослужащих,
– отметил правозащитник.
В то же время у Пригожина есть конфликт с министерством обороны России. Хотя многие не верят в его существование.
"Однако когда публично используются такие дефиниции, демпингуя минобороны и генштаб до уровня пола, я не очень верю в то, что это игра. Вроде бы Пригожин договорился с Шойгу и Герасимовым, что он будет их последними словами обзывать, а они будут молчать. И они действительно ему не отвечают", – отметил Фейгин.
Марк Фейгин оценил вероятность конфликта между Пригожиным и минобороны России: смотрите видео
Россияне проигрывают
Главная причина этого конфликта в том, что россияне проигрывают в войне.
Если бы они выигрывали, то не выясняли бы отношения, а каждый кричал: "Это я победил". А когда проигрывают, каждый от себя хочет поражение отбросить,
– уверен он.
Поэтому и Пригожин говорит, что 72 бригада снялась с флангов и ушла из-под Бахмута. А, мол, если бы там ЧВК "Вагнера" стояла, такого не было бы. Но ему запретили набирать зэков и снарядов не дают. Если бы дали – все было бы хорошо.
Сначала 2 квадратных километра ВСУ освободили в зоне Бахмута, а теперь уже 20 квадратных километров деоккупированы. Разве это игра? Я не верю,
– подчеркнул правозащитник.
По его мнению, Пригожин действительно конфликтует с минобороны и понимает, что оттуда идет для него угроза.
"Можно предположить, что в рамках этой игры Пригожин может сдать украинской разведке что-нибудь интересное", – подчеркнул Марк Фейгин.
Что предшествовало этому
- Издание The Washington Post сообщило 15 мая о якобы контакте Пригожина с ГУР Украины. Он якобы предложил украинской стороне данные о позициях российской армии. В обмен он просил вывести ВСУ из Бахмута. В WP отметили, что украинские разведчики отклонили предложение "повара Путина".
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что распространение такой информации играет на пользу стране-агрессору. Контакты ГУР с Пригожиным он не подтвердил.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов также отметил, что прежде чем обсуждать этот вброс, нужно задать вопрос, кому он на пользу. Он добавил, что Украина будет и должна обсуждать подобную информацию, когда это будет нужно и будет отвечать национальным интересам Украины.
- В то же время в Институте изучения войны предположили, что сообщения о предполагаемом контакте Пригожина и ГУР могут быть частью ИПСО России с целью дискредитации предводителя вагнеровцев.