Пригожин понимает угрозу, – Фейгин о причине распрей хозяина ЧВК "Вагнера" с минобороны России

По сообщению издания The Washington Post, Евгений Пригожин якобы предлагал украинской разведке передать информацию о позиции российских войск. За это он хотел, чтобы ВСУ отступили из Бахмута. Однако его предложение было проигнорировано в ГУР.

Однако российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" – игрок, и потому не исключено, что может быть причастен к какой-то авантюре. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Конфликт есть

Эксцентричное и непредсказуемое поведение Пригожина свидетельствует о том, что он рискованный человек.

Это не значит, что кто-нибудь продемонстрирует его разговор Кириллом Будановым. Думаю, такого не было. Но можно предположить, что такие контакты существуют между ЧВК "Вагнера" и разведкой Украины, например, по поводу обмена вагнеровцев на украинских военнослужащих,

– отметил правозащитник.

В то же время у Пригожина есть конфликт с министерством обороны России. Хотя многие не верят в его существование.

"Однако когда публично используются такие дефиниции, демпингуя минобороны и генштаб до уровня пола, я не очень верю в то, что это игра. Вроде бы Пригожин договорился с Шойгу и Герасимовым, что он будет их последними словами обзывать, а они будут молчать. И они действительно ему не отвечают", – отметил Фейгин.

Марк Фейгин оценил вероятность конфликта между Пригожиным и минобороны России: смотрите видео

Россияне проигрывают

Главная причина этого конфликта в том, что россияне проигрывают в войне.

Если бы они выигрывали, то не выясняли бы отношения, а каждый кричал: "Это я победил". А когда проигрывают, каждый от себя хочет поражение отбросить,

– уверен он.

Поэтому и Пригожин говорит, что 72 бригада снялась с флангов и ушла из-под Бахмута. А, мол, если бы там ЧВК "Вагнера" стояла, такого не было бы. Но ему запретили набирать зэков и снарядов не дают. Если бы дали – все было бы хорошо.

Сначала 2 квадратных километра ВСУ освободили в зоне Бахмута, а теперь уже 20 квадратных километров деоккупированы. Разве это игра? Я не верю,

– подчеркнул правозащитник.

По его мнению, Пригожин действительно конфликтует с минобороны и понимает, что оттуда идет для него угроза.

"Можно предположить, что в рамках этой игры Пригожин может сдать украинской разведке что-нибудь интересное", – подчеркнул Марк Фейгин.

Что предшествовало этому