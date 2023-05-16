Кремль готовится показать его как предателя, – ISW о вбросе WP насчет связи Пригожина с ГУР

Вброс The Washington Post о "контактах Пригожина с ГУР" указывает на то, что Кремль планирует устранить Пригожина. Однако России это очень невыгодно, ведь именно его наемники массово погибают под Бахмутом.

В Институте изучения войны проанализировали сообщения о том, что Пригожин якобы предлагал ГУР сделку. Не исключено, что это может быть частью ИПСО Кремля по дискредитации руководителя ЧВК "Вагнера".

К теме Зеленский жестко отреагировал на вбросы WP о контактах Пригожина с ГУР

В ISW считают, что в России началась кампания против Пригожина

Источники в Кремле сообщили Институту изучения войны, что Россия готовит ИПСО по публичной дискредитации Пригожина. Эксперты считают, что обвинения в сторону Пригожина вряд ли заставят Кремль устранить его в ближайшее время, но могут способствовать его дальнейшей дискредитации.

И без того ходят слухи, что российские официальные лица угрожали Пригожину, если он попытается шантажировать МО отходом из Бахмута в случае отсутствия поставок боеприпасов.

Кремль, вероятно, готовит механизмы дискредитации Пригожина как предателя. Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой,

– говорится в сообщении.

Пригожин командует силами ЧВК "Вагнера" на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет.

Кремль также не может легко сместить и заменить Пригожина с поста фактического главы ЧВК, потому что "Вагнер" – независимая компания, а Пригожин не занимает официальной должности в российском правительстве. То есть, чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над вагнеровцами, Кремлю нужно установить личный контроль над ними. А Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию от наемников, открыто совершающих военные преступления в разных частях мира. Ирония судьбы.

Мог ли Пригожин пойти на то, чтобы связаться с ГУР

В Институте изучения войны рассматривают, что теоретически это могло произойти. При этом, по их мнению, попытки Пригожина сотрудничать с украинской разведкой были бы частью его вражды именно с министерством обороны России, а не нападением на Путина.

Еще 12 марта 2023 года ISW писал, что Пригожин соревнуется с минобороны России за благосклонность Путина, но он тревожит диктатора своими военно-политическими амбициями. Поэтому теоретический контакт с украинской разведкой, вероятно, мог бы быть частью попытки завоевать расположение диктатора: это способствовало бы быстрой "победе" ПВК "Вагнера" в Бахмуте, в то же время нанесло бы ущерб обычным российским силам за кулисами.

Сражение за Бахмут продолжается. Несмотря на попытки России и Пригожина захватить Бахмут, украинские защитники удерживают город. В городе и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, однако последние недели Силы обороны имеют продвижение на Бахмутском направлении , из-за чего у россиян началась настоящая паника.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 15 мая отверг обвинения в сторону Пригожина и заявил, что хотя он не может комментировать эту информацию, она "выглядит как очередная мистификация". И невозможно, чтобы Пригожин захотел сотрудничать с украинской разведкой.

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что, оказывается, мобилизованным военнослужащим, решившим вступить в ряды ЧВК "Вагнера", грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, поскольку "Вагнер" является незаконным вооруженным формированием на территории России. Однако пока неясно, были ли комментарии Соболева сделаны в ответ на обвинения.

Что этому предшествовало