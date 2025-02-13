Контракт 18 – 24: нардеп ответил, почему Минобороны привлекает молодежь сейчас и что в условиях лучше всего

На днях Минобороны представило новые контракты для 18 –24 летних, которые предлагают молодежи особые льготы и денежное обеспечение. В профильном комитете Рады считают, что это мотивационная история.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Федиенко, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в комментарии NV.

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Что нардеп думает о новом "Контракт 18-24"

Александр Федиенко отмечает, что в сети началась критика инициативы, мол, речь идет об отправке молодежи в пехоту, то есть участие в штурмовых действиях. Однако нардеп напомнил, что Вооруженные Силы Украины – это огромная экосистема, где есть разнообразные профессии. А современная война вообще вывела на передний план оператора дрона, оператора радиоэлектронной борьбы и тому подобное.

Поэтому, возможно, – это мое личное мнение – здесь есть и политическая составляющая, ведь партнеры от нас требуют уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому вот Украина сейчас и предложит обществу такой вот мотивационный механизм,

– указывает он.

Федиенко считает, что наиболее привлекательная льгота для молодежи – это жилье под 0%. "Как по мне, это топ-льгота", – добавил он. Относительно обучения, то нардеп считает это также нормальной практикой: если человек захочет, он будет учиться.

"Откровенно говоря, я пока не знаю обо всем пакете льгот, которые предлагает Кабмин внедрить. Но то, что будет "нулевой" кредит в программе еОселя, это мотивирует", – указывает член комитета.

К слову, молодым добровольцам также предлагают получить миллион гривен дополнительно. Выплата суммы будет происходить тремя частями: 200 тысяч при подписании контракта, 300 тысяч после прохождения БЗВП, и 500 тысяч после завершения контракта. Кроме этого такие люди будут иметь возможность выехать за границу после года прохождения службы.