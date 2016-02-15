Мотивация vs Справедливость: все о контракте 18 – 24, почему возмущены военные, поможет ли армии

На третий год полномасштабной войны, военного положения и всеобщей мобилизации проблема новых кадров в армии стоит очень остро. Желающих присоединиться к армии сейчас гораздо меньше, чем было, например, в 2022 году. И несмотря на это, Украина вынуждена вести войну против России, которая превосходит нас в количестве живой силы и техники.

На фоне этого западные партнеры, в частности США, настаивали на том, чтобы Украина снизила мобилизационный возраст, верхний предел которого сейчас 25 лет. На такой шаг украинская сторона идти отказалась. Однако идея привлечь больше молодежи, которая не подпадает сейчас под мобилизацию, осталась и даже развилась.

Министерство обороны анонсировало новые контракты на 1 год для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Подписав этот контракт, новобранцы получат дополнительные выплаты и социальный пакет, а после завершения контракта могут выбирать – подписывать новый или завершать службу с отсрочкой от мобилизации на год.

Но не все так гладко. Идея этого контракта вызвала резкие обсуждения среди военных. И хотя некоторые поддерживают новый способ привлечения молодежи в армию, большинство все же говорят о справедливости в отношении тех военных, которые в молодом возрасте пошли защищать Украину, не имея никаких "плюшек" – ни после полномасштабного вторжения, ни особенно за время АТО, ООС.

Поэтому как будет работать нашумевший "контакт 18 – 24" на практике, что о нем говорят в Минобороны, что о контрактах думают действующие военные и сработает ли идея с ним для армии – рассказывает 24 Канал.

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Миллион и год службы: что обещают молодым контрактникам

"Контракт 18 – 24" анонсировали в начале 2025 года, а 11 февраля Министерство обороны представило, как он будет выглядеть. Это годовой контракт для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 24 лет, который предусматривает финансовые выплаты и социальный пакет.

Прежде всего – новобранцы, которые подпишут контракт, получат финансовые бонусы в виде 1 миллиона гривен.

200 000 гривен сразу после подписания контракта;

300 000 – после завершения БЗВП и профессиональной подготовки;

500 000 – после завершения контракта.

Эти выплаты будут происходить параллельно с предоставлением денежного обеспечения до 120 тысяч гривен, которые предусмотрено для военнослужащих, и доплат за боевые задачи. Суммарно за год контракта можно заработать до 2 миллионов гривен.

Кроме денег, контракт также предоставляет такие преимущества:

бесплатный проезд во всех видах транспорта;

коммунальные льготы;

право на выезд за границу после завершения контракта и отсрочка на 1 год от мобилизации;

возможность самостоятельно выбрать место для прохождения ВВК;

выбор части и специальности.

За подписание контракта и прохождение службы в соответствии с его условиями государство также обещает новобранцам:

ипотеку под 0,0% годовых в рамках программы еОселя;

компенсацию аренды жилья на время службы;

медицинское обеспечение, стоматология и зубопротезирование;

возможность получить высшее образование на бюджетной форме обучения.

"Контракт 18 – 24" / Инфографики Минобороны

Однако, конечно, к желающим подписать контакт есть и сложные требования.

Только боевые должности: какие условия контракта 18 – 24

Пока проект с привлечением молодежи в армию на контрактной основе является новым, то и действует он пока не на все подразделения Сил обороны. Генеральный штаб определил 6 бригад, к которым могут присоединиться новобранцы:

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

95-я отдельная десантно-штурмовая бригада;

38-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ;

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс";

92-я отдельная штурмовая бригада имени Ивана Сирко.

Важно. Мы обратились за комментариями ко всем указанным выше бригадам, но там пока не комментируют новые контракты. Однако известно, что уже есть немало желающих в возрасте до 24 лет, которые выразили желание присоединиться к этим подразделениям и подписать соответствующие контракты.

Мужчины и женщины, которые хотят подписать однолетний контракт, могут выбрать из перечня представленных бригад конкретную должность, но их перечень также ограничен. В эфире национального телемарафона представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин уточнил конкретный перечень.

Это должности боевые, должности, которые предусматривают риск. Это должности стрелка, старшего стрелка, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик, старший разведчик,

– отметил Дмитрий Лазуткин.

То есть речь идет исключительно о боевых должностях в боевых бригадах.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что могут отказать желающим подписать контракт – если они не подходят по состоянию здоровья, имеют зависимости от вредных веществ и тому подобное. То есть потенциальным новобранцам нужно готовиться к тщательным проверкам на военно-врачебной комиссии.

После подписания контракта новобранцев ждут 45 дней базовой военной подготовки, 14 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптации в бригаде.

Равные условия или игнорирование: а как насчет тех, кто уже служит

Ранее мобилизация касалась военнообязанных граждан, в возрасте от 27 лет, впоследствии мобилизационный возраст снизили до 25 лет. Однако сейчас в украинской армии служит огромное количество людей, которые подписали контракт и на тот момент не то, что недостигли мобилизационного возраста, а вообще лишь стали совершеннолетними.

Поэтому анонс новых контрактов вызвал вполне справедливый вопрос – получат ли гарантии, предусмотренные контрактом 18 – 24, те, кто в таком возрасте присоединился к армии раньше. И речь идет не только о тех военнослужащих, которым еще нет 25, но и тем, кто старше, но на момент подписания контракта не достиг мобилизационного возраста.

В эфире 24 Канала представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что выплата 1 миллиона гривен также будет предусмотрена для военных, которые присоединились к Силам обороны до 25-летнего возраста. Эта выплата будет одноразовой, поскольку контракт подписан, а БЗВП пройден. Однако для этого тоже будут условия.

Условием получения вознаграждения для этой категории военнослужащих является непосредственно их участие в военных действиях в течение 6 месяцев, а также отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Награда также будет выплачиваться и в случае невыполнения условия относительно шестимесячного участия в боевых действиях в случае ранения или пребывания в плену,

– заявил Лазуткин.

Объяснение Дмитрия Лазуткина по "Контракту 18 – 24": смотрите видео

Однако пока остается непонятным, как будет работать механизм. Дмитрий Лазуткин отметил, что этот момент будет прокоммуницирован позже. Также нет уточнений относительно того, касается ли единовременная выплата только тех, кто присоединился к Силам обороны после начала полномасштабного вторжения, или и о тех, кто был участником АТО и ООС. И хотя количество защитников, которые вступили в армию до достижения 25-летнего возраста и участвовали в боях на фронте, неизвестно, и можно точно сказать, что таких военных – тысячи.

Также сложность вопроса заключается в том, что пока в рамках нового проекта контрактов Минобороны и Генштаб работают только с 6 бригадами. А если говорить о выплатах действующим военнослужащим, то речь идет о едва ли не всех имеющихся подразделениях во всех родах войск.

Еще одним фактором осложнения является то, что во время полномасштабной войны мобилизационный возраст снижали. До апреля 2024 года под мобилизацию подпадали граждане, достигшие 27-летнего возраста. То есть к тому времени люди в возрасте 25 и 26 лет приобщались к войску по такому же принципу, как сейчас 18 – 24. Поэтому возникает вопрос – имеют ли право на эти выплаты 25-летние и 26-летние граждане, которые добровольно приобщались к войску до снижения мобилизационного возраста?

Очевидно, отсутствие объявлений о конкретных механизмах выплат для действующих военных связано с выше перечисленными нами осложнениями. И вполне вероятно, что окончательного варианта в правительстве пока нет, и там еще продолжается работа и обсуждение по этим вопросам. Поэтому и механизмы будут представлены позже.

Хочет, не хочет, колеблется: на кого направлены новые контракты

Контракт 18 – 24 на фоне кадровых проблем в украинской армии и новостей о том, что партнеры Украины настаивают на снижении мобилизационного возраста, выглядит как альтернатива. Вместо принятия непопулярного решения по мобилизации, государство решило поощрять ту группу людей, которая может усилить армию. Ведь не секрет, что армии нужно больше молодых, сильных, выносливых и вмотивированных людей.

Если брать любую возрастную группу, в том числе с 18 – 24, то ее можно поделить на 4 категории:

те, кто хочет служить;

те, кто колеблется;

те, кто не хочет служить;

те, кто не может служить.

Первая категория – добровольцы. Люди, которые вместе с ветеранами АТО и ООС сформировали костяк новой украинской армии после начала полномасштабного вторжения. Добровольцы все еще есть и если они приобщаются к войску сейчас – вероятно, были факторы, которые не позволяли сделать им это раньше.

Однако очевидно, что новые контракты направлены именно на вторую категорию людей и поощрять контракты должны именно их.

Справедливость & Новые люди в армии: что о контрактах думают военные

Новые контракты вызвали неоднозначную реакцию среди действующих военных. Особенно среди добровольцев, которые пошли в армию, когда это было совсем непопулярно или сразу, когда началась большая война. И в то время им не то, что не было 25 лет, многим лишь исполнилось 18, 20, 22.

Но волна возмущения среди действующих военных имеет несколько причин. Самая первая – те, кто не подпадал под мобилизацию и подписал контракт раньше (а минимально он подписывается на 3 года), сейчас все равно не имеет конкретно определенного срока службы, поскольку во время военного положения контракты продлевают автоматически. Кроме того, значительная часть контрактов подписана до объявления демобилизации. На этом фоне появляются годовые контракты с возможностью уволиться через год службы и получить 1 год брони от мобилизации.

И это касается не только тех, кому сейчас нет 25, но и всех военнослужащих, особенно тех, кто встретил полномасштабное вторжение на фронте или присоединился после 24 февраля 2022 года в первые дни вторжения.

Алина Михайлова, военная и руководитель медицинской службы "Ульф" первого отдельного штурмового батальона Волки Да Винчи им. Дмитрия Коцюбайло, остро раскритиковала идею новых контрактов в своей заметке в фейсбуке. В комментарии 24 Каналу боевой медик добавила, что эти контракты являются несправедливыми по отношению к тем, кто уже служит в армии. По словам Алины, и она, и ее собратья не имеют никаких иллюзий относительно демобилизации. Но новые контракты создают прецеденты – кто-то идет служить на четкий срок, а кто-то уже и не верит в демобилизацию.

У меня нет никаких финансовых вопросов. Я все еще хочу, чтобы мне сказали, когда меня отпустят, когда я смогу уйти из армии. Сейчас получается так, что все бойцы, которые пришли до этого ("контрактов 18 – 24" – 24 Канал) – они просто такой себе использованный материал. Нужна свежая кровь и ее заманивают таким образом, абсолютно нечестным. С моральной точки зрения это абсолютно нехорошо,

– отмечает Михайлова.

Также военнослужащая отмечает, что сама присоединилась к войску в 21 год, а ее жених Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – еще не имея 18 лет. И они оба были добровольцами около 8 лет, без всяких выплат и государственных гарантий.

Мы шли за идею, потому что в этом нуждалось наше государство. А если сейчас молодежь нужно вот таким образом заставлять идти и защищать свою страну, – то у нас есть большие проблемы с молодежью и вообще патриотическим воспитанием,

– говорит Михайлова.



Алина Михайлова / Фото с фейсбук-страницы военной

Алина Михайлова отмечает, что мобилизация в Украине провалена, в частности, из-за отсутствия реформы ТЦК и коррупции в ВВК. Поэтому, по ее словам, нужен комплексный подход для того, чтобы улучшить кадровую ситуацию в армии.

Нужен комплексный подход к реформам ВВК, МСЭК, ТЦК и всех рекрутинговых центров. Сегодня есть подразделения, в которые люди идут добровольцами. Это мы, "Волки Да Винчи", "Азов", 3-я штурмовая, 47-я "Магура", подразделения СБУ. У них есть свои рекрутцентры. И если бы на базе этих подразделений создали мощные рекрутинговые центры, базовую военную подготовку, которая будет гарантировать человеку, что его чему-то научат – это бы могло, по моему мнению, хоть как-то исправить ситуацию,

– отмечает боевой медик.

В то же время Михайлова добавляет, что даже если будет замораживание войны, о котором много говорят в информационном пространстве, никто не уйдет из армии и ее все равно никто не распустит, ведь единственной гарантией безопасности для Украины остаются Вооруженные Силы. Поэтому в таких условиях действующие военные чувствуют себя заложниками ситуации, что также демотивирует. Кроме того, военнослужащая говорит, что, по ее мнению, люди, которые принимают решения касательно армии, не понимают реального положения дел.

Люди, которые принимают решения в отношении военных, не понимают ситуации, которая есть в армии. Они, возможно, не понимают настроений или не до конца воспринимают реальность. И они принимают популярные решения, исходят из того, как они это видят,

– отмечает Михайлова.

В то же время военнослужащий подразделения CODE 9.2 92-й бригады и бывший руководитель департамента по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник (кстати, также присоединился к армии добровольно в 2023 году), поддерживает идею внедрения новых контрактов. По его словам, это хороший способ привлечь в армию "молодую кровь", которой так не хватает. Также по словам военнослужащего, это хорошая возможность и для молодежи – проявить себя, получить опыт и заработать деньги.

Цель контрактов 18 – 24 очень проста: мотивировать молодое население присоединиться к Вооруженным Силам и, как по мне, они полностью соответствуют этой задаче,

– говорит Баник.

По словам военнослужащего, у нас в стране есть немало молодых людей, у которых нет стабильной работы и контракты являются возможностью получить стабильный доход и улучшить свою жизнь.

И такие контракты, в принципе, даже служба в армии с боевой зарплатой 100 тысяч и так далее, это их возможность заработать себе на жилье, отгулять свадьбу такую, как им захочется, обеспечить свою семью, родить детей,

– подчеркивает Баник.

Мстислав Баник / Фото 24 Канала

В то же время относительно того, что многие действующие военные говорят о несправедливости по отношению к ним, Баник отмечает, что перед украинцами стоит главная задача – победить в этой войне.

Относительно разговоров о несправедливости, я думаю, что не надо забывать, что самая главная вещь, которая стоит сейчас перед нашими нами – это война за независимость. И сейчас вопрос не в том, кто какой контракт подписал, а в том, кто может присоединиться к войску для того, чтобы, в частности, уничтожать врага. Тем более, что эти контракты рассчитаны исключительно на штурмовиков и этому следует отдавать должное,

– отмечает Баник.

Также Баник заметил, что уже немало людей в возрасте от 18 до 24 лет обращаются в рекрутинговый центр 92-й бригады, чтобы выяснить для себя условия службы, потому что рассматривают вариант служить именно там.

Самое главное – сработают ли новые контракты

Цель новых контрактов проста – привлечь новых и молодых людей в армию на фоне того, что потребность в людях в армии является постоянной. И учитывая то, что контракты нацелены на украинцев, которые сейчас под мобилизацию не подпадают, это еще дополнительный ресурс (кроме мобилизационного), который есть у государства.

Однако остается вопрос справедливости – вопрос, что часть действующих военнослужащих недовольна отсутствием сроков службы и тем, что проблема демобилизации не решена до сих пор.

Также возникает вопрос, хватит ли финансов для выплат и новобранцам, и действующим военным, которые подписали контракт до достижения мобилизационного возраста.

Конечно, прогнозы делать рано, поскольку нужно еще немало наработок со стороны правительства, в частности Министерства обороны. И важно вести диалог с действующими военными, ведь они не должны чувствовать себя так, будто на них "забили".

И точно можно сказать, что в армию придут новые люди. Некоторые даже уже в процессе и обращаются к вышеупомянутым шести бригадам с желанием служить.

Поэтому история "контрактов 18 – 24" только начинается.