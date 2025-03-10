Контракты 18 – 24: что изучают новобранцы и как проходят подготовку к фронту

После того как молодые новобранцы в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с Вооруженными Силами, эта категория военных сразу начинает подготовку к фронту. Сначала это, безусловно, базовая общевойсковая подготовка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты ВМС ВСУ Виктора Самохина в интервью для ютуб-канала Минобороны Украины.

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По словам Виктора Самохина, базовая общевойсковая подготовка стандартная по программе длится 45 суток. Но элементы подготовки морского пехотинца добавлены в эту программу.

Самый главный и самый существенный такой элемент, который отличает морскую пехоту от всех других видов и родов, это полоса препятствий морского пехотинца, которая состоит из полосы длиной 10 километров и имеет определенный перечень препятствий, как физических, так и психологических,

– пояснил начальника Центра комплектования и рекрутинга морской пехоты.

Поэтому, как объяснил Самохин, именно эта полоса добавлена к курсу базовой общевойсковой подготовки, чтобы морпех проникся той судьбой, которая его будет потом связана с бригадой, чтобы элементы воды, моря были в этом, чтобы он понял, что он – морской пехотинец ВСУ.

После базовой общевойсковой подготовки, после профессиональной подготовки, контрактники возвращаются в бригаду.

"Они выезжают в район ведения боевых действий. И уже там составляется график и соответствующие распорядительные документы, регламентирующие порядок прохождения этой адаптации. Это 14 суток, которые под руководством и командиров подразделений, и инструкторов опытных, которые есть в каждой бригаде отделения инструкторов", – объяснил морпех.

По данным военного, в этом случае новобранцы находятся не на позициях, но в зоне боевых действий. На расстоянии достаточном для того, чтобы избежать попадания под обстрелы врага.

Там молодые морпехи учатся элементам, которые применяет подразделение на соответствующей местности. Они знакомятся с местностью, с особенностью применения оружия, которая находится в вооруженном подразделении, а также знакомятся с личным составом и командирами.