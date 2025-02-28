Решение правильное, но несправедливое, – Кротевич назвал две проблемы "Контракта 18-24"
В феврале 2025 года Минобороны запустило "Контракт 18-24", который предусматривает дополнительные стимулы для молодежи, которая согласна вступить в армию. Богдан Кротевич считает такую инициативу абсолютно правильной.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на подполковника ВСУ, экс-начальника штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в интервью Bihus.Info.
Смотрите также Кротевич объяснил, чем Украина не имеет права уступать в переговорах с Россией
Что Кротевич думает о контрактах для молодежи
Кротевич отметил, что когда услышал о новом контракте для молодежи, то ему понравилась такая идея. Однако экс-начштаба "Азова" признает, что это несправедливо. "Тавр" отмечает, что сам пошел на войну в 21 год и не получил никаких выплат – более того, в начале он даже не знал, будет ли получать заработную плату.
Те кто сейчас в армии, и кому сейчас до 25 лет, чтобы у них была возможность уволиться и переподписать контракт. Я считаю это будет справедливо,
– отмечает "Тавр".
В то же время идею, что контракт распространяется только на 6 бригад, Богдан Кротевич считает "дол*аным кумовством" и "бл**ством". Военный отмечает, что это является одной из проблем, которая есть при нынешнем командовании Вооруженных Сил. "Это не то что несправедливо. Пожалуй, я бы сказал, это нарушение устава, нарушение дисциплинарных вещей", – добавляет он.
Богдан Кротевич не понимает, почему выбрали именно эти 6 бригад. Ведь сказать, что у них самая низкая комплектация нельзя. По словам экс-начштаба, скорее всего их выбирали по принципу, кто больше нравится главнокомандующему или министру обороны. Кротевич отмечает, что нужно, чтобы контракт включал все бригады, в том числе и Нацгвардии.
К слову, подполковник Богдан Кротевич завершил службу в "Азове". Экс-начштаба опроверг слухи, что он собирается идти в политику – из военного сектора он не уходит.