Решение правильное, но несправедливое, – Кротевич назвал две проблемы "Контракта 18-24"

В феврале 2025 года Минобороны запустило "Контракт 18-24", который предусматривает дополнительные стимулы для молодежи, которая согласна вступить в армию. Богдан Кротевич считает такую инициативу абсолютно правильной.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на подполковника ВСУ, экс-начальника штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в интервью Bihus.Info.

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Что Кротевич думает о контрактах для молодежи

Кротевич отметил, что когда услышал о новом контракте для молодежи, то ему понравилась такая идея. Однако экс-начштаба "Азова" признает, что это несправедливо. "Тавр" отмечает, что сам пошел на войну в 21 год и не получил никаких выплат – более того, в начале он даже не знал, будет ли получать заработную плату.

Те кто сейчас в армии, и кому сейчас до 25 лет, чтобы у них была возможность уволиться и переподписать контракт. Я считаю это будет справедливо,

– отмечает "Тавр".

В то же время идею, что контракт распространяется только на 6 бригад, Богдан Кротевич считает "дол*аным кумовством" и "бл**ством". Военный отмечает, что это является одной из проблем, которая есть при нынешнем командовании Вооруженных Сил. "Это не то что несправедливо. Пожалуй, я бы сказал, это нарушение устава, нарушение дисциплинарных вещей", – добавляет он.

Богдан Кротевич не понимает, почему выбрали именно эти 6 бригад. Ведь сказать, что у них самая низкая комплектация нельзя. По словам экс-начштаба, скорее всего их выбирали по принципу, кто больше нравится главнокомандующему или министру обороны. Кротевич отмечает, что нужно, чтобы контракт включал все бригады, в том числе и Нацгвардии.

К слову, подполковник Богдан Кротевич завершил службу в "Азове". Экс-начштаба опроверг слухи, что он собирается идти в политику – из военного сектора он не уходит.