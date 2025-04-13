Заявок много, но договор подписывают не все: Палиса назвал число заключенных "контрактов 18–24"

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что заявок на прохождение военной службы по "контракту 18 –24" поступило "чрезвычайно много". Однако фактически было заключено лишь около 500 соглашений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.

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Что сказал Павел Палиса о "контрактах 18 – 24"

Павел Палиса подчеркнул, что над инициативой "контракты 18 – 24" для привлечения молодых в ряды Вооруженных Сил работало много людей. Военный отметил, что в отношении количества людей, которые заключили соглашения с ВСУ с начала действия этого контракта, он не сможет сказать точную цифру по памяти.

На самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много,

– сказал Палиса.

Заместитель руководителя ОП добавил, что многие потенциальные контрактники не достигли этапа подписания, и это требует тщательного изучения причин. То есть сначала человек может согласиться подписать контракт, а потом передумывает.

"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют. Где-то подумали, скоро будет "мир – дружба – помидоры", и не надо. Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", – объяснил военный.

Журналисты Bihus.Info также добавили, что 1 500 человек еще находятся на этапе подписания контракта.

Что известно о "контракте 18 – 24"