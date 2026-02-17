Укр Рус
24 Канал Новости Украины Мужчины после 60 могут присоединиться к ВСУ: какие ключевые изменения в военной службе
17 февраля, 14:25
2

Мужчины после 60 могут присоединиться к ВСУ: какие ключевые изменения в военной службе

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить однолетний контракт в ВСУ, но это исключительно добровольная инициатива.
  • Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки при условии службы в боевых частях или выполнения боевых или специальных задач.

Добровольцы в возрасте от 60 лет теперь могут заключить однолетний контракт в ВСУ. В Минобороны добавили, что военные также получают право служить на выбранной должности.

Контракт для добровольцев 60+ – это исключительно добровольная инициатива. Мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит. Об этом сообщило Минобороны.

Смотрите также "Ограниченно годные" обязательно должны сделать это до мая: разъяснения ТЦК и СП

Какие новые изменения в службе?

Добровольцы в возрасте от 60 лет для службы по контракту должны подать соответствующие обращения в центры комплектования по месту жительства. Если кандидат становится офицером, его принятие на службу согласовывается Генштабом ВСУ.

Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

  • служит в боевой части, участвующей в военных действиях;
  • служит в небоевой части, но не менее трех месяцев выполнял боевые или специальные задачи в боевых частях;
  • во время военного положения выполнял боевые задачи, был признан непригодным или пригодным для службы в обеспечивающих подразделениях, и позже переведен или возвращен в свою часть;

Военный по контракту будет служить минимум шесть месяцев на выбранной должности, а перевод возможен только по его желанию или уже после этого срока.

Последние новости о мобилизации в Украине