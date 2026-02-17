Мужчины после 60 могут присоединиться к ВСУ: какие ключевые изменения в военной службе
- Добровольцы в возрасте от 60 лет могут заключить однолетний контракт в ВСУ, но это исключительно добровольная инициатива.
- Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки при условии службы в боевых частях или выполнения боевых или специальных задач.
Добровольцы в возрасте от 60 лет теперь могут заключить однолетний контракт в ВСУ. В Минобороны добавили, что военные также получают право служить на выбранной должности.
Контракт для добровольцев 60+ – это исключительно добровольная инициатива. Мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит. Об этом сообщило Минобороны.
Какие новые изменения в службе?
Добровольцы в возрасте от 60 лет для службы по контракту должны подать соответствующие обращения в центры комплектования по месту жительства. Если кандидат становится офицером, его принятие на службу согласовывается Генштабом ВСУ.
Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:
- служит в боевой части, участвующей в военных действиях;
- служит в небоевой части, но не менее трех месяцев выполнял боевые или специальные задачи в боевых частях;
- во время военного положения выполнял боевые задачи, был признан непригодным или пригодным для службы в обеспечивающих подразделениях, и позже переведен или возвращен в свою часть;
Военный по контракту будет служить минимум шесть месяцев на выбранной должности, а перевод возможен только по его желанию или уже после этого срока.
Последние новости о мобилизации в Украине
Беременные военнослужащие имеют право на увольнение со службы в Украине имеют право на увольнение со службы, декретный отпуск и перевод на более легкие условия работы.
В Украине 17-летние юноши 17-летние юноши обязаны стать на воинский учет. Процедура включает уточнение персональных данных, первичный медицинский осмотр, и не означает немедленного призыва в армию.
Государственные органы и предприятия критически важных отраслей могут бронировать работников от мобилизации. Те, кто не обновил данные или работает неофициально, могут не получить бронь.