Военным будут платить втрое больше, чем сейчас, – Сырский о новых контрактах

Министерство обороны готовит новые контракты для военных. Там предусмотрено большее денежное обеспечение и сроки службы.

Об этом 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что Силы обороны долго шли к этим контрактам. Сейчас идут еще определенные доработки. Но проект близок к завершающей стадии.

Читайте также Отказ от территорий "неприемлем": Сырский очертил условия справедливого мира

Какими будут новые контракты?

Как отметил Сырский, новые контракты разрабатывает Министерство обороны вместе с Генштабом и другими заинтересованными структурами. Все происходит под личным наблюдением президента.

Важно, что новые контракты будут содержать конкретные сроки. А денежное вознаграждение будет значительно больше, чем сейчас.

Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в 3 раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе,

– сказал Сырский.

Обратите внимание! Народный депутат Федор Вениславский честно ответил, рассматривают ли сейчас мобилизацию женщин в армию.

Новые контракты в Силы обороны Украины: коротко