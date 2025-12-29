Военным будут платить втрое больше, чем сейчас, – Сырский о новых контрактах
- Государство готовит новую систему контрактов для военных. Они получат четкие сроки службы и выше денежное обеспечение.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новых контрактах в армию.
Министерство обороны готовит новые контракты для военных. Там предусмотрено большее денежное обеспечение и сроки службы.
Об этом 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что Силы обороны долго шли к этим контрактам. Сейчас идут еще определенные доработки. Но проект близок к завершающей стадии.
Какими будут новые контракты?
Как отметил Сырский, новые контракты разрабатывает Министерство обороны вместе с Генштабом и другими заинтересованными структурами. Все происходит под личным наблюдением президента.
Важно, что новые контракты будут содержать конкретные сроки. А денежное вознаграждение будет значительно больше, чем сейчас.
Военнослужащий будет получать денежное обеспечение, которое минимум в 3 раза больше, чем сегодня. При этом будут сохранять премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту. Я так понимаю, что он уже где-то на выходе,
– сказал Сырский.
Новые контракты в Силы обороны Украины: коротко
- В начале декабря правительство представило новую систему контрактов в армию. Их смогут подписать мобилизованные, резервисты; те, кто находятся в запасе. Военные, которые уже служат по контракту, получат возможность перейти на обновленные условия.
- В контракте будет прописан срок службы от 1 – до 5 лет. Военные, которые заключат контракт на 2 – 5 лет, получат 12 месяцев отсрочки от мобилизации после его завершения.
- Законопроект о новых контрактах уже передали в парламент. Ожидается, что они заработают уже в первом квартале 2026 года.