Военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что ВСУ должны готовиться к переходу на полностью контрактную армию. Он сказал, когда это может произойти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Когда ожидать переход на полностью контрактную армию

Президент считает, что Украине на сегодня нужна как минимум 800-тысячная армия. Именно такое количество может выстоять перед агрессором. Но "это не значит, что после завершения горячей стадии войны люди не смогут уйти домой".

Глава государства сообщил, что уже дал задание Ставке по переходу ВСУ на контрактную армию.

"У них уже есть пилот (пилотный проект – 24 Канал) 18 – 24 лет. Это контрактная армия. им нужно уже думать, когда закончится "горячая" стадия войны, они должны предложить", – добавил он.

Переход на полностью контрактную армию будет возможен только после окончания горячей стадии войны.

Военные – они военные, но есть люди, которые пришли на войну, они мобилизовались. Они должны решить сейчас этот вопрос, военные должны подготовиться к переходу на полностью контрактную армию. Конечно, когда закончится горячая стадия войны,

– сказал Зеленский.