Россия намерена увеличить свою армию на 300 тысяч человек, набирая в месяц 30 тысяч контрактников. Это свидетельствует о серьезных трудностях, связанных с огромными потерями на фронте.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что набирать 30 тысяч контрактников в месяц – слишком амбициозная задача. Реальные цифры могут быть значительно ниже, ведь чтобы увеличить армию на 300 тысяч, нужно набрать больше, чем понесенные потери за период с начала войны, а это может быть и 400 тысяч человек.

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Заманивают большими суммами

По словам Шарпа, во многих регионах России довели дорожные за подписание контракта суммы до миллиона рублей, что примерно составляет 11 тысяч долларов. Суммы серьезные и свидетельствуют о том, что у россиян начались определенные трудности с набором контрактников, которых не было в прошлом году.

После украинского наступления российские военные несли большие потери. Сейчас россияне сами начали наступление, которое продолжается до сих пор и сопровождается очень тяжелыми потерями. Если их не компенсировать, то очень быстро выдохнешься. Но мне сложно предположить, как они наберут 350 – 400 тысяч человек добровольно, заманивая их серьезными суммами,

– отметил военный.

Он добавил, что выплата раскладывается между минобороной России, которая платит мало, а дальше платят областные и городские власти.

Чтобы избежать серьезной встряски

Если россияне почувствуют, что контрактников категорически не хватает даже при повышении денежных ставок, то вспомнят о мобилизации. И также вспомнят о ней, если посчитают, что можно увеличением численности армии достичь серьезных успехов на фронте.

Финансовый стимул главный, однако вряд ли у них есть высокий шанс набрать 300 тысяч без мобилизации. А мобилизация – очень непопулярный шаг, который сразу же приводит к беспокойству в обществе: кто-то пытается бежать за границу, кто-то – спрятаться. Это касается, в частности, людей, которые находятся на важных рабочих местах. В общем, это серьезная встряска, которой пытаются избежать,

– сказал Давид Шарп.

Он подытожил, что увеличение российской армии на 300 тысяч могло бы дать им возможность размышлять об амбициозных задачах, но при условии, если ухудшится экономическая ситуация в России. Тогда финансовый фактор по привлечению на фронт может стать еще более превалирующим.

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