В Украине введут контракты для мобилизованных с четким сроком службы

В Украине готовятся ввести контракты для мобилизованных с четко определенным сроком службы. Сейчас такое нововведение еще на стадии разработки.

Этот контракт будет касаться военнослужащих, которые присоединились к войску в рамках мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя руководителя Офиса Президента полковника Павла Палисы ТСН.

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Что известно о разработке контрактов для мобилизованных

По словам заместителя руководителя Офиса Президента, контракт находится на стадии разработки и исследований. В этом документе планируют предусмотреть четкие сроки службы в зависимости от того, когда военный мобилизовался. Он будет доступен всем мобилизованным, включая добровольцев.

Граждане Украины, которые были мобилизованы в 2023 году, подписав контракт, смогут уволиться через 9-10 месяцев, условно говоря. Кто был мобилизован в 2024 году, подписав контракт, смогут тоже уволиться через немного больший период,

– говорит Палиса.

Однако, он добавляет, что это станет возможным только после создания определенных условий, объясняя тем, что нельзя "обнажить фронт и лишить боевой элемент способности выполнять задачи".

Напомним, что ранее в Минобороны рассказали о еще одном нововведении в мобилизации. Так, отныне шесть бригад украинской армии будут принимать добровольцев в возрасте 18 – 24 лет по контракту. Там убеждены, что такой шаг сможет реформировать войско и усилит его.