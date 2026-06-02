Какой должна быть мобилизация: военный объяснил, как снизить напряжение в проблемных вопросах

Мобилизация остается одним из самых сложных вопросов для украинского общества. В то же время потребность в пополнении войска никуда не исчезает, ведь война продолжается уже четвертый год и требует постоянной ротации личного состава.

Журналист, сержант ВСУ Павел Казарин в эфире 24 Канала объяснил, что дискуссии вокруг мобилизации будут продолжаться до завершения войны. В то же время, по его мнению, государство может существенно снизить напряжение вокруг наиболее болезненных вопросов.

Добровольцев недостаточно для большой войны

Появление контрактов с четко определенным сроком службы может помочь части людей принять решение о вступлении в армию. Особенно тем, кто раньше колебался из-за неопределенности относительно того, когда сможет вернуться к семье. Однако это не отменяет главной реальности войны: армию невозможно комплектовать только добровольцами.

Ни одна большая война не выигрывается только за счет добровольцев. Каждая большая война всегда сопровождается принудительной мобилизацией,

– отметил Казарин.

Он отметил, что проблема заключается не в самой необходимости мобилизации, а в том, как она происходит. Человек, который попадает в армию, должен пройти этот путь в понятных и достойных условиях – от прохождения военно-врачебной комиссии до учебного центра и дальнейшей службы.

Принудительная мобилизация не должна сопровождаться какими-то издевательствами над честью и достоинством человека. Человека все это время надо нормально кормить, нормально учитывать состояние его здоровья. В нормальных условиях он должен ждать поездки в учебный центр,

– объяснил сержант ВСУ.

По его мнению, качественное медицинское обследование, надлежащие условия на распределительных пунктах и нормальное отношение к мобилизованным способны снизить общественное напряжение вокруг этого процесса. В то же время сам факт мобилизации будет оставаться сложной темой до завершения войны.

Как можно уменьшить напряжение вокруг мобилизации?

Одной из причин конфликтов вокруг мобилизации остается то, что многие люди игнорируют повестки и не становятся на воинский учет. В результате государство вынуждено использовать другие механизмы оповещения, которые часто вызывают больше всего общественных дискуссий.

Если бы люди приходили по повесткам, никто никого бы на улице не хватал,

– отметил Казарин.

По его мнению, государство могло бы сделать систему более прогнозируемой и адресной. Например, заранее сообщать человеку о предстоящем призыве и одновременно повышать ответственность за игнорирование законных требований по воинскому учету.

Возможна более прозрачная адресная мобилизация, когда тебя предупреждают, что за три месяца подойдет твой срок, за две недели подойдет твой срок. Мы не избавимся от дискуссии вокруг мобилизации до конца войны, потому что все, кто хотел воевать, уже воюют. Далее надо воевать руками тех, кто привык к гражданской жизни и не хотел ничего менять,

– объяснил военный.

Он считает, что именно такие изменения способны уменьшить часть негатива вокруг мобилизации.

Полностью убрать дискуссии не получится, но качественная работа ВВК, надлежащие условия для людей и прозрачные правила помогут убрать наиболее болезненные проблемы.

Что меняется с мобилизацией, отсрочками и бронированием в июне 2026 года?

В июне 2026 года в Украине продолжают действовать военное положение и мобилизация, а базовые правила призыва для большинства мужчин 25 – 60 лет не меняются. В то же время в приложении Резерв+ расширили перечень тех, кто может оформить отсрочку онлайн: такую возможность добавили для научных работников, а также отдельных работников учреждений высшей, профессиональной и научной сферы, если они соответствуют определенным условиям и отражаются в образовательных реестрах.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что даже после завершения активных боевых действий демобилизация не начнется сразу. По его оценке, после остановки боев Украине понадобится минимум год стабилизационного периода, чтобы перестроить армию и систему обороны, и только после этого можно будет говорить о возвращении войска к мирному формату.

Во время мобилизационных мероприятий работники ТЦК не имеют права задерживать людей или изымать телефоны без законных оснований. Адвокат Юлия Антонюк отметила, что такие полномочия имеют только правоохранители в определенных законом случаях, а сами ТЦК являются органами военного управления, а не правоохранительными структурами.

30 мая 2026 года Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных работников. В частности, для подтверждения критичности предприятия установили новый минимальный зарплатный критерий – 25 941 гривна, а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 гривен. Также одного работника теперь можно учитывать в квоте бронирования только один раз, а действующие бронирования и статусы критически важных предприятий сохраняются в пределах переходного периода до 1 сентября 2026 года.