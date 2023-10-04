Будет одно приоритетное направление – Свитан проанализировал перспективы осеннего наступления

Ухудшение погодных условий повлияет на дальнейшее движение украинского контрнаступления. Однако оно не прекратится.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в осенне-зимний период на некоторых направлениях фронта снизится интенсивность действий.

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По всем направлениям проводилась работа в течение 4 месяцев

Он отметил, что до начала наступательных операций командование определяет 2 – 3 направления, которые разрабатываются. Но потом остается одно – основное, а остальные переводят в так называемый "спящий режим".

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Это происходит для того, чтобы сконцентрировать усилия на главном направлении, которое перспективно в течение года,

– объяснил Свитан.

Во время контрнаступления ВСУ тоже были определены 3 направления:

Ореховское;

Великоноселковское (Времеевский выступ);

Бахмутское.

"По всем трем направлениям проводилась работа в течение 4 месяцев. И из них будет одно приоритетное направление. А другие – "замороженные", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Времеевский выступ после выравнивания по уровню Урожайного, Новомайорского и Новодонецкого переводится в режим активной обороны.

На Бахмутском направлении – в самом Бахмуте и в его районе можно двигаться и зимой, однако это направление также "консервируется" на осенне-зимний период.

Украинское командование выбрало одно основное направление, где также могут происходить боевые действия, несмотря на погодные условия, – Ореховское.

Как будут проходить боевые действия в осенне-зимний период: смотрите видео

Имеют хорошие рокадные дороги

Сейчас там будет сосредотачиваться достаточное количество сил и средств. И там ВСУ именно в осенний период можно продвигаться, ведь россияне будут там иметь большие проблемы с логистикой, что усложнит им поставки ресурсов.

В то же время у ВСУ таких проблем не будет, потому что у них хорошие рокадные дороги (расположены параллельно линии фронта – 24 Канал). Благодаря этому очень легко могут перебрасывать технику.

"В период дождей Силы обороны могут двигаться в сторону Юга, а именно Азовского побережья. Главное, чтобы хватило сил и средств. Кроме того, успех будет зависеть от количества резервов, сохранившихся для выполнения наступательных действий", – подчеркнул Роман Свитан.

Контрнаступление ВСУ продолжается

Погодные условия, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, не помешают продвижению украинских сил. Хотя и холодная и промозглая погода, а также грязь из-за дождей и влаги, значительно усложняют выполнение боевых задач.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, в чем состоит сложность контрнаступления, которое длится уже 4 месяца. В первую очередь, за это время военные значительно устали. Однако мотивированность бойцов победить позволяет им двигаться дальше.

Но вскоре Силы обороны ждет еще одно испытание – зима. Однако наши защитники должны выдержать тяжелые условия ведения войны и оставить инициативу на поле боя.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что замедляет движение украинских сил недостаток вооружения, а также созданные врагом минные поля.