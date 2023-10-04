Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що в осінньо-зимовий період на деяких напрямках фронту знизиться інтенсивність дій.

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На всіх напрямках проводилась робота протягом 4 місяців

Він зазначив, що до початку наступальних операцій командування визначає 2 – 3 напрямки, які розробляються. Але потім залишається один – основний, а решту переводять у так званий "сплячий режим".

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Це відбувається для того, щоб сконцентрувати зусилля на головному напрямку, який є перспективний протягом року,

– пояснив Світан.

Під час контрнаступу ЗСУ теж були визначенні 3 напрямки:

Оріхівський;

Великоновосілківський (Времіївський виступ);

Бахмутський.

"По всіх трьох напрямках проводилась робота протягом 4 місяців. І з них буде один пріоритетний напрямок. А інші – "заморожені", – відзначив полковник ЗСУ в запасі.

Времіївський виступ після вирівнювання по рівню Урожайного, Новомайорського та Новодонецького буде переводитись в режим активної оборони.

На Бахмутському напрямку – в самому Бахмуті та в його районі можна рухатись також і взимку, проте цей напрямок також "консервується" на осінньо-зимовий період.

Українське командування обрало один основний напрямок, де також можуть відбуватися бойові дії попри погодні умови, – Оріхівській.

Як будуть відбуватися бойові дії в осінньо-зимовий період: дивіться відео

Мають гарні рокадні дороги

Зараз там буде зосереджуватись достатня кількість сил та засобів. І там ЗСУ саме в осінній період можна просуватись, адже росіяни будуть там мати великі проблеми з логістикою, що ускладнить постачання ресурсів.

Водночас у ЗСУ таких проблем не буде, тому що вони мають гарні рокадні дороги (розташовані паралельно лінії фронту – 24 Канал). Завдяки цьому дуже легко можуть перекидати техніку.

"В період дощів Сили оборони можуть рухатись у бік Півдня, а саме Азовського узбережжя. Головне, щоб вистачило сил та засобів. Крім того, успіх залежатиме від кількості резервів, які збереглись для виконання наступальних дій", – підкреслив Роман Світан.

Зверніть увагу! Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що погода дозволить продовжити український контрнаступ, яке триватиме ще півтора – два місяці. Далі погодні умови мають значно погіршиться. А тому Сполученні Штати покладаються на те, що за цей час ЗСУ зможуть отримати значні успіхи на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ триває