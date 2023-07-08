Имеют достаточно резервов, – офицер ВСУ сказал, на каких направлениях активны россияне
Вооруженные Силы Украины имеют заметные успехи в Бахмутском направлении. Однако оккупантам хватает и сил, и техники для того, чтобы оказывать ожесточенное сопротивление освобождению украинских территорий.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Военный убежден, что хоронить военную мощь России еще рано.
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Действительно ли Россия готова пожертвовать Югом
На прошлой неделе американский Институт изучения войны опубликовал материал, в котором говорил о непростых решениях, стоящих перед российским командованием. Аналитики предположили, что для удержания Бахмута оккупантам придется пожертвовать одним из своих направлений: Херсонским, Таврическим или Луганским.
Березовец не согласен с этим утверждением. По его мнению, и Бахмутское, и Таврическое направления для России одинаково важны, и она не будет ослаблять ни одно из них для усиления другого.
"Силы обороны не фиксируют никакого ослабления на Таврическом направлении. К тому же Россия начала использовать срочников для укомплектования наименее боеспособных подразделений. Их вполне хватает, чтобы затыкать дыры в личном составе", – отметил военный.
Кроме того, достаточно резервов и на Лиманском направлении. Оккупанты усилили свою группировку и атакуют позиции Вооруженных Сил в направлении Купянск-Узлового. На Бахмутском направлении России также хватает техники и личного состава.
Тарас Березовец о ситуации на фронте: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: где проходят важнейшие бои
- Украина имеет успехи на южном фланге Бахмута: по сообщению Генштаба, Силы обороны заняли позиции оккупантов вблизи Клищиевки. До этого украинские военные также выбили россиян с Курдюмовской дамбы.
- Одновременно с этим Вооруженные Силы эффективно работают в районе Антоновского моста Херсонской области. Активные боевые действия в этом районе развернулись в начале июля, но детальных подробностей официальные источники не сообщают.
- Не менее тяжелые бои продолжаются на юге Запорожской области, где вооруженные силы продвигаются в направлении Бердянска и Мелитополя. Главной целью украинских войск на этом направлении является не стремительные атаки вглубь фронта, а максимальное уничтожение живой силы противника, отмечают в Вооруженных Силах.