В британской разведке подтвердили контрнаступление ВСУ возле Лимана

Украинская армия продолжает деоккупировать территории нашего государства. Вооруженные Силы Украины решительно наступают на город Лиман Донецкой области.

22 сентября Институт по изучению войны сообщил, что ВСУ совершают контрнаступательные действия возле Лимана. Впоследствии эту информацию подтвердили в министерстве обороны Великобритании.

Читайте также ВСУ поразили 25 районов с оккупантами и техникой и отбили атаки возле Купянска, Авдеевки

Какая ситуация в Лимане

По информации МО Соединенного Королевства, ситуация на поле боя сложная, однако Украина наступает на территории, которые для россии важны. В частности, бои продолжаются в Донецкой области. Украинская армия пытается освободить город Лиман, восточнее реки Северский Донец.



Город Лиман на карте / Фото с Google maps

Кроме того, в министерстве Британии констатировали, что за последние три дня украинская армия укрепилась на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Государству-агрессору не удалось построить надлежащую линию обороны в регионе.

Почему Лиман важен для россиян

Ранее Алексей Арестович объяснял, почему враг боится потерять Лиман. По его мнению, после взятия ВСУ этого города разрушится вся линия обороны захватчика, и украинская армия сможет начать деоккупацию квазиреспублик. Но освободить Лиман и "выйти на Донетчину" не так просто, как может казаться, на первый взгляд.

Также военный эксперт Сергей Жданов в интервью 24 каналу говорил о перспективах, которые откроются для Украины после деоккупации Лимана.

Достойно внимания – ВСУ наступают на Донетчине: смотрите видео