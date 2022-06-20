Контратаки ВСУ под Херсоном и в Запорожье успешны, – ISW
Источник:Институт изучения войны
Вся Украина ждет освобождения Херсона и других временно оккупированных земель. Между тем, наши Вооруженные Силы перешли к действиям и проводят контратаки.
В Американском институте изучения войны называют эти контратаки ВСУ успешными. Даже прогнозируют, что в ближайшие недели для российских кафиров будет еще большая угроза.
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Враг усиливает оборону
Из-за недавно прошедших контратак ВСУ россияне сосредоточили свои силы на том, чтобы удерживать оборонные позиции на Юге.
По данным Генштаба, враг ужесточает системы ПВО в Херсонской области. Специалисты предполагают, что это может быть ответом на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.
Военные аналитики сделали свой прогноз. Согласно ему локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей. В ближайшие недели это может еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне.
Что происходит на Запорожье
ВСУ на Юге также контратакуют и возле Запорожья. Они вынуждают русские войска срочно опрокидывать подкрепление на этот ослабленный участок линии фронта.
По мнению аналитиков, россияне могут взимать войска в Запорожскую область. Так они надеются оградить от непрерывных атак наших воинов на Мелитополь. А они могут угрожать российскому контролю над городом.
Россия при этом продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну. Этим она действительно активно препятствует своим же вооруженным силам.
Что известно о контрнаступлении Украины
- Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказывал, когда ВСУ смогут увеличить масштабы контрнаступления . Это самый ожидаемый процесс для каждого украинца. По словам Марченко, переход ВСУ в контрнаступление зависит от того, как быстро западные партнеры предоставят нам необеденное оружие. Если поставки пройдут в ближайшее время – в контрнаступление наши герои смогут уйти уже к концу лета.
- Также генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал , что продвижение подразделений Вооруженных Сил Украины на Юге – это действительно титаническая работа, которую украинские военные выполняют отлично. Вооруженные Силы Украины постепенно отвоевываются временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Однако пока там еще нет масштабного контрнаступления.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров убеждал , что ВСУ уволят Херсон уже в скором времени. По его мнению, это произойдет в ближайшие недели. Он сообщал, что украинские военные приблизились к границам Херсона. На Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже более 10 километров.