ВСУ провели успешные контратаки возле Бахмута: генерал-лейтенант рассказал, что изменилось

Несмотря на то, что россияне используют запрещенное оружие в Бахмуте, обстреливают город фосфорными снарядами, это не позволяет существенно изменить ситуацию. Зато украинские защитники даже проводят успешные контрнаступательные действия.

Об этом 24 Каналу Игорь Романенко – военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант. По его словам, Пригожин не вывел бы вагнеровцев без приказа минобороны. Впрочем, то, что боевики все же остаются в городе, не существенно улучшает общую ситуацию для России.

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"Подарка не будет"

На Бахмутском направлении боевики из ЧВК "Вагнера" пытаются улучшить свою ситуацию в последние сутки до завтрашнего дня сакральной даты для россиян. Удачи оккупанты в этом не достигают.

На юге наши (военные – 24 Канал) отодвинули их контратаками от трассы с Константиновки через Иванское. На севере за минувшую ночь нанесли удары с HIMARS и снайперскими группами. Очень активно наши защитники там отработали,

– сообщил Игорь Романенко.

Несмотря на то, что за последнее время российские захватчики применили в Бахмуте такое запрещенное вооружение как огнеметы ТОС-1 и фосфорные бомбы, существенных изменений в общей ситуации не произошло. Наоборот – Вооруженные Силы Украины отодвигают оккупантов на севере и на юге.

"Подарка от Пригожина не будет (до 9 мая – 24 Канал). И он будет выполнять задачи там, пока от него не останутся рожки и ножки", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Романенко об изменениях в Бахмуте и скандалах с Пригожиным: смотрите видео

Политические амбиции Пригожина

Кроме того, стоит вспомнить, что недавно между предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и министром обороны России Сергеем Шойгу разгорелся скандал из-за "снарядного голода" у вагнеровцев в Бахмуте. Все заявления "повара Путина" скорее имеют не столько военную, сколько военно-политическую перспективу.

В этом я вижу представление. Он думает заранее, чем поражение в Бахмуте может для него обернуться. Пригожин задумывается, когда будет наступление с нашей стороны и, вероятно, прогнозирует, что ничего хорошего для него ожидать не стоит. Потому и страхуется соответствующими заявлениями,

– отметил Романенко.

Хотя наступательных действий Вооруженных Сил Украины еще не было, но Евгений Пригожин предсказывает поражение из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов и живой силы для ЧВК "Вагнера". В частности, потому он и передал часть флангов войскам регулярной армии и разыграл спектакль с Рамзаном Кадыровым о замене вагнеровцев подразделениями "Ахмата".

"Здесь больше пропагандистского элемента, чем вопросов об обеспечении боевых действий", – подытожил военный эксперт.

По мнению Романенко, Пригожин никуда не вывел бы своих боевиков из Бахмута, если бы для этого не дали соответствующего приказа.

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