На это жаловался генерал Попов: военный назвал 2 составляющие успешной контрбатарейной борьбы

Украинские военные за последние несколько месяцев значительно улучшили эффективность контрбатарейной борьбы. Это приносит свои результаты – успех признают даже русские генералы.

Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Иевлев – боец ВСУ. Он назвал две главные составляющие, благодаря которым украинским военным удается добиться немалого успеха.

К теме В рамках контрнаступления: как ВСУ смогли втрое улучшить эффективность контрбатарейной борьбы

Украинская разведка работает мощно

Недавно в русской армии произошли перемены. Валерий Герасимов уволил генерала-майора Ивана Попова, руководящего 58-й армией. Причиной отставки стало отчет об успешной украинской контрбатарейной борьбе.

Он жаловался, что его подразделениям на Запорожском направлении не хватает станции артиллерийской разведки и эффективной работы их артиллерии. А россияне несут потери от украинской артиллерии.

В мире существует миф о крутой разведке России, ФСБ, я могу заверить, что наша разведка работает в 300 раз лучше, чем их. Разведка находит их установки, и через полтора месяца наша "арта" очень проредила артиллерию врага.

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Тем более украинским воинам есть из чего стрелять, хотя запасы боеприпасов очевидно меньше. Впрочем оккупанты не жалеют своих снарядов и стреляют куда-нибудь.

Главные составляющие успеха

За последнюю неделю плотность обстрелов со стороны россиян действительно упала. На это повлияли два основных фактора:

качественная работа украинских артиллеристов;

качественная работа украинской разведки, которая находит местонахождение артиллерии врага.

"Их минометчики могут выпустить 10 снарядов и ни один не попал в цель. Наш минометчик может настраиваться четыре часа. Но он выпустит 3 снаряда и 3 снаряда попадут в цель", – заметил военный.

Поэтому за последний месяц контрбатарейная война с украинской стороны дает очень много результатов. Работа в комплексе помогает эффективно уничтожать врагов.

Военный рассказал о контрбатарейной борьбе ВСУ: смотреть видео

Ситуация в Запорожском направлении: последние новости