Почему важно уничтожать артсистемы врага: военный оценил запасы оккупантов

Враг имеет огромное наследие ресурсов от Советского Союза. Сейчас много информации о том, что захватчики передвигают свои склады, которые были на Востоке России.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что сейчас их расконсервируют.

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"Расконсервируют все средства, которые только возможно. Средства выпуска первой половины 20 века тоже есть на линии фронта. Все, что есть, Россия достает", – сказал заместитель командира тактической группы "Азов".

Важность контрбатарейной борьбы

Война – это, в частности, оперативные приёмы в формате шахмат. Когда совершаются те или иные действия, они сопровождаются артиллерийским огнем. А именно – подготовкой артиллерии, сопровождением штурмовых действий артиллерией и работой в контрбатарейной борьбе.

Это происходит непосредственно тогда, когда украинские подразделения двигаются вперед. ВСУ могут бить по противнику и поражать вражеские артиллерийские системы. Так наши армейцы могут продвигаться и закрепляться на тех или иных территориях.

Не даем противнику наносить поражение и останавливать наступательный потенциал. Вот это и является важным ключевым мероприятием – контрбатарейная борьба. В которой мы, в частности, сейчас наращиваем и имеем определенные успехи,

– подчеркнул Кудряшов.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Потери врага на фронте