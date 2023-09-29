Почему важно уничтожать артсистемы врага: военный оценил запасы оккупантов
Враг имеет огромное наследие ресурсов от Советского Союза. Сейчас много информации о том, что захватчики передвигают свои склады, которые были на Востоке России.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов, отметив, что сейчас их расконсервируют.
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"Расконсервируют все средства, которые только возможно. Средства выпуска первой половины 20 века тоже есть на линии фронта. Все, что есть, Россия достает", – сказал заместитель командира тактической группы "Азов".
Важность контрбатарейной борьбы
Война – это, в частности, оперативные приёмы в формате шахмат. Когда совершаются те или иные действия, они сопровождаются артиллерийским огнем. А именно – подготовкой артиллерии, сопровождением штурмовых действий артиллерией и работой в контрбатарейной борьбе.
Это происходит непосредственно тогда, когда украинские подразделения двигаются вперед. ВСУ могут бить по противнику и поражать вражеские артиллерийские системы. Так наши армейцы могут продвигаться и закрепляться на тех или иных территориях.
Не даем противнику наносить поражение и останавливать наступательный потенциал. Вот это и является важным ключевым мероприятием – контрбатарейная борьба. В которой мы, в частности, сейчас наращиваем и имеем определенные успехи,
– подчеркнул Кудряшов.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
Потери врага на фронте
- Украинские бойцы продолжают наносить колоссальные потери россиянам. В общей сложности с начала полномасштабной войны противник потерял более 277 тысяч своих военных. Только за минувшие сутки, 28 сентября, ВСУ ликвидировали 340 оккупантов.
- Кроме того, украинские армейцы уничтожили 8 российских танков, 10 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских систем и 1 единицу РСЗО.
- Уменьшилось у оккупантов на 1 средство ПВО и 34 БПЛА оперативно-тактического уровня. ВСУ также уничтожили 21 единицу автомобильной техники и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.
- Россияне пытаются выдать собственную уничтоженную технику за украинскую. Российские СМИ распространили видео, где якобы уничтожают украинский автомобиль. Однако это оказалось фейком. Вероятно, враг просто снизил качество и обнародовал кадры с ликвидацией собственного бронеавтомобиля.