В контрбатарейной борьбе Украина – номер 1 в мире, – Череватый
Сегодня Украина номер 1 в мире в плане контрбатарейной борьбы. Наши защитники превосходят российского врага в артиллерии.
Украинские военные максимально выжимают из оккупантов все. Об этом сообщил представитель Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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В контрбатарейной борьбе Украина – номер 1 в мире
По словам Череватого, в плане контрбатарейной борьбы наши защитники сейчас номер 1 в мире. Потому что, имея и преобладав в артиллерийском плане врага, это шанс, чтобы сохранить свою артиллерию.
Это была мощная контрбатарейная борьба. Поэтому наши воины, используя средства разведки и западную технику, максимально выжимают из них все. И делают все, чтобы наша контрбатарейная борьба была максимально эффективной,
– подчеркнул Череватый.
В Херсонской области – контрбатарейная борьба
- Ранее сообщалось, что украинские военные успешно бьют по оккупантам на левобережье Херсонщины и Кинбурнской косе. Контрбатарейная борьба дает отличные результаты.
- Зачистка в контрбатарейной борьбе – это обычная работа военной разведки. Она заходит на 15 – 30 километров и корректирует огонь батареи – одна из основных задач. Также это может быть доразведка, подготовка плацдармов.
- Таким образом, Вооруженные Силы ежедневно отрабатывают по позициям россиян, военным складам и центрам принятия решений на левобережной части Херсонской области.