Убегая из Харьковщины, враг ворует все подряд: в украденном автобусе нашли 36 тел оккупантов

На Харьковском направлении из-за контрнаступления ВСУ оккупанты пытаются убежать вглубь временно захваченных территорий. Часть из них хочет перейти границу с россией и уехать на территорию Белгородской области.

Во время бегства рашисты занимаются массовым мародерством. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Оккупанты грузят на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Также зафиксировали нередкие случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел захватчики угнали автобус и бросили в 6 километрах. В нем обнаружили 36 тел оккупантов.

В разведке отметили, что личному составу подразделений квазиреспублики "ДНР", которые недавно дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива.

Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов,

– добавили в ведомстве.

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