Какие успехи у ВСУ на Херсонском направлении: оценка Жданова

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении. Они совершают стабильные наступательные действия, оттесняя россиян.

Россияне в Херсоне ощущают приближение ВСУ

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что хотя наступление на Херсонщине не является таким скоростным, как было в Харьковской области, наши военные уверенно поджимают российскую группировку и продвигаются в сторону Херсона.

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Россияне чувствуют напряжение уже и в областном центре. Жданов, ссылаясь на данные американского Института изучения войны, заметил, что оккупанты уже начинают эвакуацию оттуда. Так, коллаборант Сальдо, который от имени России "руководит" Херсонщиной, обратился к Москве с просьбой помочь с "эвакуацией" жителей области в Крым и российские регионы, в частности Краснодарский край.

Коллаборант подчеркнул, что необходимость вывезти мирное население связана с тем, что "ВСУ наносят удары по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке".

"Однако ранее британская разведка сообщила, что пророссийская "администрация" области затеяла эвакуацию, поскольку предполагает самый быстрый вход украинских войск в сам Херсон", – подчеркнул Жданов.

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