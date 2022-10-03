"Россиянам приказали стоять до последнего": что ждет оккупантов в Херсонской области

Вооруженные Силы Украины продолжают бороться с российскими оккупантами и отвоевывать у них свои территории. Бои продолжаются и в Херсонской области.

ВСУ ослабляют и оттесняют врага в Херсонской области

Сейчас основные усилия военных сосредоточились там на двух направлениях – в районе Давыдова Брода и возле Золотой Балки. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, таким образом наши защитники идут фактически на встречу друг другу, оттесняя позиции врага.

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Военный эксперт отметил, что этому предшествует планомерная и эффективная работа по уничтожению складов с боеприпасами и содержанию под огневым контролем транспортных артерий – мостов и переправ.

"Это уменьшает количество обстрелов, уменьшает возможности российских войск по получению боеприпасов для артиллерии и другого вооружения. И, конечно же, на фоне возникновения этих логистических проблем несколько ослабляется и истощается группировка вражеских войск на правобережье Херсонщины", - объяснил Мусиенко.

Хотя оккупанты продолжают попытки хоть как-то решить вопрос логистики и используют для этого паромы и еще какие-то переправы, которыми опрокидывают мизерное количество боеприпасов, украинские военные следят за этим и наносят удары по этим паромам и переправам именно тогда, когда на них есть российская военная техника. .

То есть делается все для того, чтобы ослаблять врага и развивать успех на Херсонском направлении.

– констатировал он.

Российских мобилизованных будут бросать на Юг

Также Мусиенко отметил, что сейчас есть информация о том, что в оккупированном Крыму уже готовят приведенных к присяге новых мобилизованных, и собираются опрокидывать их на левобережье Херсона для укрепления позиций. Впрочем, трудно сказать, какие именно задачи они должны будут выполнять.

Понятно, что они ищут какие-либо пути для того, чтобы хоть на каких-то лодках или плотах, подвезти на правый берег хоть какой-то боекомплект, ведь наиболее актуальный приказ, который отдали российской группировке там – "стоят до последнего, стоят насмерть".

Впрочем, на примере Харьковщины и Лимана, уже стало понятно, что такие приказы не решают вопрос содержания территорий, и всегда есть бегущие.

Нет того героизма, на который рассчитывают реконструкторы из Кремля, которые, по-видимому, живут в парадигме Второй мировой войны.

– отметил военный эксперт.

Александр Мусиенко рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

ВСУ освобождают Херсонскую область

2 октября стало известно о том, что украинские военные подняли украинский флаг возле Крещеновки, что в Нововоронцовском районе Херсонской области. Защитники опубликовали фото с государственными флагами на окраинах села.

Также сине-желтый флаг появился и над знаменитым памятником арбузу, известным как "Дары Херсонщины". Он расположен возле Осокоровки. Соответствующее фото уже появилось в сети.