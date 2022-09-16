Смертники, которых на концерт кобзона отправляют ВСУ, – эксперт предположил, сдадутся ли россияне
ВСУ поймали в ловушку до 20 тысяч российских военных на Правобережье Херсонщины, у которых есть проблемы с обеспечением. Оккупанты ждут помощи от основных сил, но их ждет либо плен, либо уничтожение.
Подавляющее большинство россиян продолжают обороняться на правом берегу Днепра . Об этом 24 канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Эксперт отметил, что сдаваться массово в плен россияне вряд ли будут – для них нет смысла этого делать.
"Есть некоторые немногочисленные группы – они действительно ведут с нашими войсками переговоры. Подавляющее большинство еще выполняют задачи и окапываются. С тем количеством боеприпасов, которые были опрокинуты на правый берег, им хватит на неделю – две ", – пояснил специалист.
По его словам, надеяться оккупантам, что российские войска что-то сделают, чтобы им помочь – зря.
Сейчас можно говорить о "работе" над этим контингентом – до полного уничтожения. Эти 15 – 20 тысяч человек – это смертники, которые на концерт кобзона отправляют наши войска именно тем оружием, которое достаточно на правом берегу. Самая главная задача – уничтожение противника. Мы поймали в "капкан" эту группировку, им нельзя дать уйти,
– рассказал Свитан.
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Новости Херсонщины: последние события
- 15 сентября оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста.
- 14 сентября спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что почти вся Херсонщина находится под огневым контролем ВСУ .
- Также ВСУ уволили еще 4 общины на Херсонщине . Несмотря на обстрелы, люди возвращаются домой.
- В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким опроверг информацию об увольнении Киселевки Чернобаевской общины. По его словам, там все еще продолжаются бои.
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