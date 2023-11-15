Просим информационной тишины, – в ВСУ заинтриговали заявлением о больших успехах на Юге

Российские захватчики пытаются активно обороняться на Юге. Агрессор уже понимает, что продвижение Сил обороны неотвратимо.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

Кстати говоря В ВСУ объяснили, что могут означать заявления россиян о "перегруппировке" с левого берега

Нужна информационная тишина, чтобы потом отчитаться о больших успехах

Оккупанты понимают, что продвижение украинских защитников на Юге неотвратимо. Так что захватчики пытаются активно обороняться.

Наталья Гуменюк отметила, что россияне не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности. Захватчики чувствуют себя очень некомфортно. Именно поэтому они пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию, а также РСЗО, тактическую авиацию.

Отжимание с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья. Линия фронта сегодня достаточно подвижна. Очевиден факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах,

– подчеркнула представитель Сил обороны Юга.

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Заметим, 14 ноября во время визита в Вашингтон руководитель ОП заявил, что ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Также Ермак добавил, что шаг за шагом украинские воины демилитаризуют Крым.

"Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как достичь победы", – подчеркнул чиновник.