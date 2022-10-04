Оккупанты пригоняют технику и новых мобилизованных в Сватово, – ВСУ
Российские оккупанты после поражения под Лиманом надеются сдержать ВСУ в районе Сватового. Для этого они согнали в город недавно мобилизованных, а также специализированную технику.
В армии врага вызревают конфликты, их морально-психологическое состояние подорвано. Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что оккупанты будут пытаться и дальше строить линию обороны вблизи Сватового.
Оккупанты радовались, что туда наконец пригнали какую-то строительную и инженерную технику, которая поможет там что-то сделать. Россияне также присылают туда мобилизованных, в том числе и части мобилизованных, которые сбежали из-под Лимана – они оказались в Сватово и подверглись обструкции, поскольку их обвинить в измене,
– объяснил военный.
По его словам, под "изменой" во вражеской армии понимают то, что их части просто отступили под давлением ВСУ.
"Их хотят судить на военном трибунале. Это вообще интересный тренд. В российских пабликах пишут, что улучшить ситуацию на фронте могут не новое оружие и тактика, а военно-полевые трибуналы, чтобы никто не отступал. Это как плохая калька сталинского режима, потому что они пытаются что-то оттуда взять", – добавил Череватый.
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По его мнению, оккупанты хотят перенять опыт СССР в этом, даже учитывая, что "прошло почти столетие и война стала другой".
"Людей мотивировать по-другому надо, а не "заград-отряды" ставить и военно-полевые трибуналы разворачивать", – резюмировал представитель.
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Контрнаступление ВСУ на Донбассе: что известно
- В конце сентября ВСУ начали контрнаступление на "Лиманский плацдарм" оккупационных сил России. Его освобождение открывает украинским военным путь для начала полномасштабной операции по деоккупации Луганской области.
- 1 октября наши защитники опубликовали видео, как поднимают украинский флаг в городе. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был освобожден из оккупации.
- 2 октября населенный пункт полностью зачистили от захватчиков.
- Герои ВСУ по состоянию на 2 октября взяли также Торское, которое на подходе к Кременной. Огнем артиллерии поражают подразделения российских оккупантов, которые пытаются закрепиться в Кременной.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на освобождение Лимана. По его словам, украинцы способны и дальше оттеснять российские войска.
- В быстрое продвижение ВСУ верят не только украинцы и западные партнеры, но и российские оккупанты. Именно поэтому они решили объявить эвакуацию из Лисичанска.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что сегодня россияне "зарываются" в Сватовом и Троицком. По словам главы региона, Сватово было для захватчиков "перевалочной базой", поэтому там они оставляли войска.