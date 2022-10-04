Оккупанты пригоняют технику и новых мобилизованных в Сватово, – ВСУ

Российские оккупанты после поражения под Лиманом надеются сдержать ВСУ в районе Сватового. Для этого они согнали в город недавно мобилизованных, а также специализированную технику.

В армии врага вызревают конфликты, их морально-психологическое состояние подорвано. Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что оккупанты будут пытаться и дальше строить линию обороны вблизи Сватового.

Оккупанты радовались, что туда наконец пригнали какую-то строительную и инженерную технику, которая поможет там что-то сделать. Россияне также присылают туда мобилизованных, в том числе и части мобилизованных, которые сбежали из-под Лимана – они оказались в Сватово и подверглись обструкции, поскольку их обвинить в измене,

– объяснил военный.

По его словам, под "изменой" во вражеской армии понимают то, что их части просто отступили под давлением ВСУ.

"Их хотят судить на военном трибунале. Это вообще интересный тренд. В российских пабликах пишут, что улучшить ситуацию на фронте могут не новое оружие и тактика, а военно-полевые трибуналы, чтобы никто не отступал. Это как плохая калька сталинского режима, потому что они пытаются что-то оттуда взять", – добавил Череватый.

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По его мнению, оккупанты хотят перенять опыт СССР в этом, даже учитывая, что "прошло почти столетие и война стала другой".

"Людей мотивировать по-другому надо, а не "заград-отряды" ставить и военно-полевые трибуналы разворачивать", – резюмировал представитель.

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