Результат был больше, чем ожидали, – Сырский о контрнаступлении на Харьковщине

После контрнаступления на Харьковщину в ВСУ поделились впечатлениями. Там отметили, что не ожидали такого успеха.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона. Он отметил, что защитники освободили больше, чем планировали, пишет 24 канал.

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Оккупанты в панике убегали с позиций

Сырский рассказал, что перед контрнаступлением проблема заключалась в том, чтобы обеспечить наступательные группировки необходимым количеством боеприпасов. Он отметил, что наши люди были готовы, они участвовали в жестких боях.

Просто надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался.

– сказал военный.

По его словам, действия ВСУ были настолько быстры и неожиданны для захватчиков, что это привело к панике, потере управления и бегству.

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Командующий сказал, что во время наступления в Харьковской области украинские бойцы захватили большое количество российской техники. Кроме того, защитники продвинулись и освободили гораздо больше территории, чем планировали.

Сырский говорит, что во время наступления планировали деоккупировать гораздо меньше территорий. Однако, по его словам, это дало значительный толчок дальнейшим наступательным действиям украинских военных.

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