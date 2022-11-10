"Предатели, прое*али все": под Кремлем протестовал мужчина, разочарованный отступлением из Херсона
Граждане страны-оккупанта недовольны новостями об отступлении из Херсона. Они не выходили на протесты с началом полномасштабного вторжения, но решаются рисовать плакаты из-за деоккупации Херсона.
Житель Москвы пришел протестовать на Красную площадь. Об этом сообщают российские СМИ.
Россияне спешно покидают страну и распродают квартиры
Мужчине 61 год. Он держал в руках плакат с надписью "Предатели, прое*али все".
Что известно о задержании
Россиянина задержали силовики вечером 9 ноября. Он оказался в участке "Тверское". На москвича составили сразу 2 административных протокола:
- дискредитация русской армии;
- неправильное проведение митинга.
В России могут быть протесты
Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области требуют вернуть мужчин из Украины. Они заявили, что командиры бросают мобилизованных на передовую без снаряжения. Однако россиянки не беспокоятся, что их супруги должны убивать украинцев.
Кроме этого, 70 женщин из Вологодской области сказали, что поедут за своими мужьями во временно оккупированный Старобельск Луганской области.
Обратите внимание – что известно о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Что происходит в России: последние новости
- Политтехнолог из России Аббас Галлямов рассказал, что россияне из-за поражений в Херсонской области понимают – мобилизация была неэффективной. Следовательно, самые преданные путинисты уже не верят в победу России.
- В Брянской области ряд населенных пунктов оказался без света из-за взрыва на высоковольтной башне.
- Россия испытывает нехватку рабочей силы. Поэтому Госдума хочет разрешить россиянам работать с 14 лет.
- В Краснодаре местного активиста Андрея Россиева обвиняют в распространении "фейков" об армии.