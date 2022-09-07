У них есть еще 4 маршрута, – Молчанов рассказал, чем россияне заменили Антоновский мост

россияне отчаянно пытаются наладить логистику со своей правобережной группировкой. Для этого они провели ряд маршрутов, которыми будут пытаться избежать огневого поражения ВСУ.

Для гражданских возможностей двигаться переправами почти нет. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

Обратите внимание Можно надеяться, что в ближайшее время будет жест доброй воли, – объяснение военного обозревателя

Новые маршруты – старые проблемы

Активист отметил, что для гражданского транспорта возможностей двигаться по переправам почти нет.

Есть только единственный паром у Антоновского моста. Для россиян он служит отвлекающей локацией. Там больше перевозят гражданских, чем военных. У них есть кроме этого 4 возможных маршрута, по которым они пытаются перевозить по понтонам,

– объяснил Молчанов.

По его словам, большинство этих маршрутов находятся между Львовом и Корсункой.

"Они длиннее Антоновской переправы. Длиннее намного — это более 3 километров, потому что приходится преодолевать проливы между Конкой и Днепром — то есть днепровские острова. Преодолевать их на понтоне — еще то удовольствие, особенно когда станет холоднее", — добавил собеседник.

Читайте также Постепенно уничтожаем, – Жданов рассказал о главной тактике ВСУ в Херсонской области

Сокращение популяции захатчиков

Он указал, что накоплением транспорта захватчиков постоянно удачно пользуются ВСУ, уничтожая их.

"Это происходит в Казацком, Новой Каховке, возле дамбы, где они также пытались переправляться от шлюзового канала, возле Львовского и Корсунки, у самой переправы Антоновского моста. Вчера они пытались массово переправляться баржами с голопристанских пристаней", – рассказал активист.

По его мнению, россияне и дальше будут пытаться постоянно переправляться, игнорируя потребности гражданских.

Их уже не половину, а больше ждет смерть во время этой переправы, что означает существенное ухудшение поставок оккупантам не только в пище, но в горючем и боеприпасах. Если бы этого не было – они эффективно оборонялись и не дали бы ВСУ провести те наступательные действия, о которых уже известно,

– заметил Молчанов.

Он резюмировал, что на сегодняшний день есть много таких действий ВСУ, о которых еще нельзя сказать – куда примерно продвинулись украинские военные, так как враг имеет преимущество в авиации и артиллерии.

Контрнаступление на Херсонщине: что известно

Вас также может заинтересовать – россияне несут огромные потери: смотрите видео