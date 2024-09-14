Сложный вид обороны: насколько изменится ситуация на Курщине после приказа Путина вернуть ее

Владимир Путин якобы приказал освободить Курскую область до 1 октября. А ночью 11 сентября российские войска начали контратакующие действия на Курщине.

Контрнаступление россиян подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, по его словам, "это идет по украинскому плану". Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что россияне собрали соответствующие силы и пытаются атаковать.

Стоит внимания Россияне могут попытаться выбить ВСУ с Курщины до зимы, но есть условие: мнение аналитика ISW

Российское контрнаступление на Курщине

Действия Вооруженных Сил Украины переходят от наступательных к оборонительным. С нашей стороны проводится маневровая оборона – это достаточно сложный вид ведения боевых действий.

Отметим, что в Пентагоне контрнаступательные действия россиян в Курской области считают "незначительными".

Группировка российских войск в Курской области возросла до 40 тысяч. По оценкам западных специалистов, группировка от 30 тысяч уже позволит останавливать украинское продвижение.

Дальнейший рост сил будет давать возможности россиянам проводить контрнаступательные действия, что уже происходит последние несколько суток,

– сказал генерал-лейтенант.

Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Кореневого. Однако аналитики Института изучения войны пока не видят визуального подтверждения того, что оккупанты отбили любой из этих 10 населенных пунктов, кроме частей Снагостя и Краснооктябрьского.

Важно! В Вооруженных силах Украины пока не прокомментировали контрнаступление российской армии в Курской области.

Американский военный эксперт Роб Ли предположил, что Россия смогла переправить бронетанковые силы через реку Сейм, несмотря на украинские удары по мостам. В то же время аналитики ISW прогнозируют, что дальнейшее контрнаступление России будет менее успешным.