Контрнаступ росіян підтвердив Президент України Володимир Зеленський. Втім, за його словами, "це йде за українським планом". Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко сказав 24 Каналу, що росіяни зібрали відповідні сили й намагаються атакувати.

Варте уваги Росіяни можуть спробувати вибити ЗСУ з Курщини до зими, але є умова: думка аналітика ISW

Російський контрнаступ на Курщині

Дії Збройних Сил України переходять від наступальних до оборонних. З нашого боку проводиться маневрова оборона – це досить складний вид ведення бойових дій.

Зазначимо, що у Пентагоні контрнаступальні дії росіян в Курській області вважають "незначними".

Угрупування російських військ на Курщині зросло до 40 тисяч. За оцінками західних фахівців, угрупування від 30 тисяч вже дозволятиме зупиняти українське просування.

Подальше зростання сил даватиме можливості росіянам проводити контрнаступальні дії, що вже відбувається останні кілька діб,

– мовив генерал-лейтенант.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Кореневого. Однак аналітики Інституту вивчення війни поки що не бачать візуального підтвердження того, що окупанти відбили будь-який з цих 10 населених пунктів, окрім частин Снагостя та Краснооктябрьського.

Важливо! У Збройних силах Україні поки не прокоментували контрнаступ російської армії у Курській області.

Американський військовий експерт Роб Лі припустив, що Росія змогла переправити бронетанкові сили через річку Сейм, попри українські удари по мостах. Водночас аналітики ISW прогнозують, що подальший контрнаступ Росії буде менш успішним.