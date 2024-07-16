Военный эксперт предположил, когда Украина будет готова к наступательным действиям

Для Украины остается одна из главных задач – возвращения оккупированных территорий. Для этого военное командование может планировать контрнаступление наших сил.

Военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, что для освобождения в частности Запорожской, Херсонской областей и Крыма, Украине прежде всего нужно решить определенные проблемы. Одна из них – мобилизация.

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Есть проблемы

Для того чтобы проводить наступательные действия, украинской армии нужно определенное количество личного состава.

У нас нехватка людей. Поэтому в текущем состоянии украинской армии нереально начинать контрнаступление,

– подчеркнул военный эксперт.

Сначала должны закрыть нехватку людей в боевых бригадах. Также нам нужно сформировать новые бригады – инженерные, чтобы построить укрепления, штурмовые, артиллерийские.

Когда эта проблема будет решена и наши Вооруженные Силы будут полностью укомплектованы, тогда встанет вторая проблема – получение всего оружия, которое нам пообещали союзники.

По словам президента Владимира Зеленского имеем 14 бригад, которые сформированы, однако не полностью укомплектованы оружием. То есть нехватка вооружения есть.

Наши союзники сейчас работают над тем, чтобы построить заводы – в США и Европе – по производству артиллерийских боеприпасов. Также в Украине открывают заводы по производству бронетехники.

"Поэтому учитывая ситуацию в Украине, реальные сроки возможного наступления наших сил – не ранее весны 2025 года", – предположил Павел Нарожный.