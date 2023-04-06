Пропаганда готовит россиян к поражению в ближайшее время: Путин выдал новые методички
В России начинают активно готовиться к предстоящему контрнаступлению Украины. Речь идет не только о военных, но и о российских пропагандистах, кардинально изменивших свою риторику.
Об этом 24 Каналу сообщил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, новые методы пропагандистам, которые начали говорить о "локальном успехе" Украины, может выдавать сам Путин.
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Риторика пропаганды изменилась
Российские пропагандисты начали готовить публику к поражению в ближайшие месяцы из-за украинского контрнаступления. Делает это, кстати, не кто иной, как сам Владимир Соловьев.
Он говорил что-то вроде: "успех Украины будет локальным, но каким бы он ни был, это не изменит ход войны". То есть они понимают, что Украина добьется серьезных успехов в весеннем контрнаступлении,
– отметил Пионтковский.
Речь идет об освобождении Крымского полуострова. По словам публициста, пропагандисты пытаются хоть как-то сгладить свое будущее поражение и подготовить народ к этому.
Андрей Пионтковский о смене риторики пропагандистов: смотрите видео
Как контрнаступление повлияет на Путина
Вероятно, Владимира Путина сразу не свергнут с власти после потенциально успешного контрнаступления ВСУ. Впрочем, и оставаться после, например, подрыва символического Крымского моста долго диктатор не сможет.
"Российская пропаганда во главе с Соловьевым тоже сегодня утром (5 апреля - 24 Канал) "затявкала" о локальном успехе Украины и что-то потом победа будет за ними. Эти методички им предоставляет "коллективный Путин", – рассказал Пионтковский.
Но вполне возможно, что сам Владимир Путин настолько смирился с неизбежностью украинского успеха, что лично отдает такие методы российским пропагандистам.
Будущее украинское контрнаступление: главное
- Россия уже готовится к обороне во время контрнаступления ВСУ. В частности, в Крыму строят фортификационные сооружения. Однако вряд ли деревянные оборонительные линии захватчиков смогут им помочь.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что хотя власть прозрачно общается с народом, все же не может раскрывать все детали о контрнаступлении. Все ради того, чтобы он был успешен.
- В НАТО выразили уверенность, что Вооруженные Силы Украины готовы к контрнаступлению уже этой весной. Один из представителей альянса рассказал, что тактические действия украинской армии будут эффективными и успешными.