В Белом доме считают, что помощь от США поможет осуществить контрнаступление в 2025 году, – FT

Месяц назад в США одобрили новый пакет военной помощи на 60 миллиардов долларов. В Белом доме считают, что это будет способствовать будущему контрнаступлению Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В то же время он ожидает "российских успехов в ближайший период", даже несмотря на военную помощь от США.

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В Вашингтоне считают, что Киев будет стремиться осуществить новое контрнаступление в 2025 году, ведь этому способствует получение военной помощи от США.

По словам Салливана, он все еще ожидает, что у россиян будут определенные успехи на фронте, несмотря на то, что уже начала поступать помощь США. Он считает, что невозможно мгновенно "переключить выключатель".

В то же время он добавил, что новая помощь Вашингтона дает возможность Киеву удержать оборону и обеспечить, чтобы Украина смогла выстоять в течение 2024 года.

Салливан также коснулся и сценария действий на следующий год. По его словам, Украина намерена "двигаться вперед, чтобы вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее".

Его комментарии относительно потенциального контрнаступления со стороны Украины являются четкой артикуляцией Белого дома относительно того, как он видит развитие конфликта, если президент Джо Байден победит на выборах в ноябре,

– говорится в публикации.

Также издание добавляет, что любое новое наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения и одобрения финансирования со стороны США.

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