Очень важный участок: в Генштабе рассказали, где силы ВСУ имеют частичный успех

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. Украинские защитники продолжают контрнаступление и освобождают территории от российских окупантов.

В ВСУ рассказали, что за сутки произошло 17 боевых столкновений. Кроме того, российские захватчики нанесли очередной удар иранскими дронами-камикадзе. Защитникам украинского неба удалось уничтожить 17 "Шахедов". Оккупанты нанесли 54 авиационных ударов, а также – совершили 20 обстрелов с РСЗО. К сожалению, есть пострадавшие.

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Что происходит на разных направлениях фронта

Ситуация существенно не изменилась нанаправлениям. Признаков формирования наступательных группировок по состоянию на 15 сентября не зафиксировали.

Российские оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

Северском;

Слобожанском;

Купянском;

Лиманском;

Авдеевском;

Шахтерском;

Запорожском;

Херсонском.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Силы обороны проводят наступательные действия по следующим направлениям:

Мелитопольском;

Бахмутском.

Российские оккупанты терпят колоссальные потери. Для этого они пытаются заманить студентов в профессионально-технических училищах, техникумах и выпускников интернатов на фронт за деньги.