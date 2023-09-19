Американские генералы оценили, сколько времени нужно на полную деоккупацию Украины

Украинское контрнаступление продолжается, а наши воины продолжают освобождать территории. В то же время, американские генералы Милли и Годжес считают, что понадобится много времени, чтобы полностью выгнать россиян из Украины.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли неоднозначно ответил на вопрос, сумеют ли украинцы во время контрнаступления пробиться через плотные оборонительные линии российских оккупантов к Азовскому морю, Мелитополю и Мариуполю. Он сказал, что "пока" не хочет делать прогнозы на этот счет.

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На деоккупацию уходит много времени

Милли отметил, что на оккупированных территориях есть около 200 000 российских военных, а контрнаступление, хоть и значимое, но имеет ограниченные операционные и тактические задачи в том смысле. Он объяснил, что даже если они будут достигнуты, это не означает полную деоккупацию территорий.

По оценке генерала, "уйдет очень много времени" на то, чтобы освободить всю Украину от оккупантов.

Я могу сказать, что на то, чтобы силой выдворить более 200 000 военных, уйдет значительное время. Это очень высокая планка, и на выполнение задания уйдет много времени,

– сказал Милли.

Нужно освободить Крым

Бен Ходжес, американский генерал-лейтенант армии США в отставке считает, что "с учетом медленного процесса одобрения предоставления Украине того, что ей нужно", деоккупация отнимет много времени.

Однако он более положительно оценивает перспективы украинского контрнаступления.

"Необязательно выбивать 200 тысяч россиян. Освободить Крым – и Донбасс уже не будет иметь значения", – считает генерал.

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