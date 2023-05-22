Страх деоккупации от Мариуполя до Крыма: СМИ показали подготовку россиян к контрнаступлению ВСУ

Западные журналисты опубликовали спутниковые снимки некоторых позиций оккупантов. На них можно увидеть, чем захватчики занимаются в ожидании украинских контратак.

Журналисты изучили сотни спутниковых снимков и поделились интересными кадрами. Они выделили 4 основных локации и продемонстрировали, с чем ВСУ могут столкнуться на них. По мнению экспертов, украинские военные могут изучить фотографии со спутников и дронов, чтобы обойти множество оборонительных сооружений российской армии.

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Крым

На западном берегу временно оккупированного полуострова захватчики создали оборонительные сооружения. На пляжном курорте вместо шезлонгов и зонтов можно увидеть бетонные пирамидки (известные как "зубы дракона"), окопные линии и бункеры. Россияне построили оборону вдоль 25-километрового побережья.



Оборонные укрепления россиян в Крыму / Фото обработано BBC

Токмак

, военные эксперты считают оборонную подготовку Россией в Крыму мерой предохранения. По мнению Лейлы Гест, занимающейся аналитической разведкой, эти укрепления, вероятно, должны сдерживать Украину от желания нападения на позиции россиян на полуострове с моря.

Издание предполагает, что ВСУ захотят выбить оккупантов из Токмака, чтобы отрезать Крым от других временно оккупированных территорий. Ибо этот город располагается на ключевой трассе. Россияне могли выселить гражданское население, чтобы превратить населенный пункт в крепость.



Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак / Фото обработано BBC

На севере от города оккупанты вырыли сеть окопов в две линии, ожидая наступления украинских военных по этому направлению. Вокруг Токмака также появилось кольцо укреплений с 3 слоями обороны. Среди них есть противотанковые рвы и "зубы дракона".



Российские военные создали разные укрепления / Фото обработано BBC

Трасса E105

Дорога E105 соединяет Харьков с Мелитополем. Часть этой трассы расположена к западу от Токмака.

Вдоль 35-километрового участка российские оккупанты вырыли траншеи и противотанковые рвы. Артиллерия россиян может обстреливать часть этой дороги, а также трассу Т401.



Позиции россиян у трассы Е105 / Фото обработано BBC

Ровнополь

Село Ровнополь расположено в 55 километрах к северу от разрушенного россиянами Мариуполя. Вблизи населённого пункта захватчики создали круглые траншеи с грунтовыми насыпями посередине.

Как предполагает BBC, оккупанты могут с помощью этих насыпей защищать артиллерию или поддерживать устойчивость орудий. А траншеи позволят им укрываться от обстрелов и перемещать технику.



Оккупанты укрепились под Мариуполем / Фото обработано BBC

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